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Украинские силовики обстреляли село на юге ДНР, заявили в Донецке
Украинские силовики обстреляли село на юге ДНР, заявили в Донецке - РИА Новости, 18.06.2021
Украинские силовики обстреляли село на юге ДНР, заявили в Донецке
Украинские силовики из вооружения БМП и гранатометов обстреляли село Новоласпа на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили в пятницу... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T20:22
2021-06-18T20:22
ситуация в днр и лнр
сцкк
донецкая народная республика
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские силовики из вооружения БМП и гранатометов обстреляли село Новоласпа на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили в пятницу журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Старогнатовка (под контролем Киева – ред.) – Новоласпа (под контролем ДНР – ред.), произведено 30 выстрелов из БМП-2, выпущено 10 гранат из АГС", - сказал представитель ДНР в СЦКК.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210617/voyna-1737336280.html
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донецкая народная республика, украина, в мире
Украинские силовики обстреляли село на юге ДНР, заявили в Донецке
20:22 18.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУкраинские военные у села Андреевское около города Славянска Донецкой области. 2014 год
Украинские военные у села Андреевское около города Славянска Донецкой области. 2014 год - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В Донецке заявили об обстреле села на юге ДНР украинскими силовиками из вооружения БМП

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские силовики из вооружения БМП и гранатометов обстреляли село Новоласпа на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили в пятницу журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Старогнатовка (под контролем Киева – ред.) – Новоласпа (под контролем ДНР – ред.), произведено 30 выстрелов из БМП-2, выпущено 10 гранат из АГС", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
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Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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