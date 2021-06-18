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В МИД призвали Украину перестать спекулировать на тему вступления в НАТО
В МИД призвали Украину перестать спекулировать на тему вступления в НАТО - РИА Новости, 18.06.2021
В МИД призвали Украину перестать спекулировать на тему вступления в НАТО
НАТО следует прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в альянс, это не способствует безопасности в регионе,... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T18:18
2021-06-18T20:31
россия
верховная рада украины
александр грушко
владимир путин
грузия
перспективы вступления грузии и украины в нато
нато
киев
украина
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БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости. НАТО следует прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в альянс, это не способствует безопасности в регионе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию."Если бы НАТО как сторона, которая уважает интересы безопасности партнера, была действительно заинтересована в сохранении и укреплении безопасности Украины, то прежде всего она должна была призвать Украину прекратить спекулировать на возможности вступления в НАТО. Эти спекуляции, совершенно ясно направлены на то, чтобы стимулировать партию войны в Киеве, которая думает, что конфликт может быть разрешен неполитическим путем", - заявил Грушко.По его словам, Украина пытается позиционировать свое сближение с НАТО как единственную защиту от внешнего врага, что является попыткой еще раз показать Западу, что именно Россия является стороной в конфликте, что противоречит и реальности "на земле" и истории самого конфликта."Во-вторых - (НАТО должна) прекратить оказание военной поддержки, в частности поставки туда летального и нелетального оружия, которые происходят", - подчеркнул замминистра иностранных дел РФ.По его словам поставки оружия используется силами, "которые сегодня саботируют минские договоренности как дополнительный аргумент" для того, чтобы их не выполнять, якобы все международное сообщество таким образом поддерживает Украину."Как сказал президент (Владимир Путин), минские договоренности ведут к реинтеграции Донецка и Луганска при условиях и гарантиях, абсолютно необходимых для защиты базовых прав населения, включая русский язык и многие другие вещи, прописанные в минских договоренностях. Это был бы вклад НАТО в региональную безопасность и укрепление безопасности самой Украины, но на сегодняшний день мы видим, что превалируют другие мотивы, в первую очередь, оказать давления на Россию, а в конечном счете – показать востребованность самого альянса", - подчеркнул собеседник агентства.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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россия, верховная рада украины, александр грушко, владимир путин, грузия, перспективы вступления грузии и украины в нато, нато, киев, украина, в мире
В МИД призвали Украину перестать спекулировать на тему вступления в НАТО
18:18 18.06.2021 (обновлено: 20:31 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В МИД призвали Украину перестать спекулировать на тему вступления в НАТО

Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости. НАТО следует прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в альянс, это не способствует безопасности в регионе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.
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"Если бы НАТО как сторона, которая уважает интересы безопасности партнера, была действительно заинтересована в сохранении и укреплении безопасности Украины, то прежде всего она должна была призвать Украину прекратить спекулировать на возможности вступления в НАТО. Эти спекуляции, совершенно ясно направлены на то, чтобы стимулировать партию войны в Киеве, которая думает, что конфликт может быть разрешен неполитическим путем", - заявил Грушко.
По его словам, Украина пытается позиционировать свое сближение с НАТО как единственную защиту от внешнего врага, что является попыткой еще раз показать Западу, что именно Россия является стороной в конфликте, что противоречит и реальности "на земле" и истории самого конфликта.
"Во-вторых - (НАТО должна) прекратить оказание военной поддержки, в частности поставки туда летального и нелетального оружия, которые происходят", - подчеркнул замминистра иностранных дел РФ.
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По его словам поставки оружия используется силами, "которые сегодня саботируют минские договоренности как дополнительный аргумент" для того, чтобы их не выполнять, якобы все международное сообщество таким образом поддерживает Украину.
"Как сказал президент (Владимир Путин), минские договоренности ведут к реинтеграции Донецка и Луганска при условиях и гарантиях, абсолютно необходимых для защиты базовых прав населения, включая русский язык и многие другие вещи, прописанные в минских договоренностях. Это был бы вклад НАТО в региональную безопасность и укрепление безопасности самой Украины, но на сегодняшний день мы видим, что превалируют другие мотивы, в первую очередь, оказать давления на Россию, а в конечном счете – показать востребованность самого альянса", - подчеркнул собеседник агентства.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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