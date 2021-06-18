https://ria.ru/20210618/ukraina-1737559432.html

В Раде предложили прекратить любые дипотношения с Белоруссией

В Раде предложили прекратить любые дипотношения с Белоруссией - РИА Новости, 18.06.2021

В Раде предложили прекратить любые дипотношения с Белоруссией

Группа депутатов Верховной рады Украины предлагает прекратить любые дипломатические отношения с Белоруссией за исключением взаимодействия по вопросам "беженцев... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T13:32

2021-06-18T13:32

2021-06-18T13:56

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КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Группа депутатов Верховной рады Украины предлагает прекратить любые дипломатические отношения с Белоруссией за исключением взаимодействия по вопросам "беженцев и политзаключенных", соответствующий проект заявления обнародован на сайте парламента в пятницу.Инициаторами заявления стали депутаты от оппозиционной фракции "Европейская солидарность" и "Голос", а также ряд внефракционных депутатов. Полный текст заявления пока отсутствует.В мае Госпогранслужба Украины усилила границу с Белоруссией перед военными учениями "Запад-2021". С 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске, также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. С 29 мая страна закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов.Президент Белоруссии Александр Лукашенко называл Украину в числе стран, из которых координировались акции протеста в республике, начавшиеся после президентских выборов.

https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html

минск

белоруссия

украина

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ryanair, александр лукашенко, верховная рада украины, минск, белоруссия, украина, в мире, политика