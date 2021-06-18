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В Раде предложили прекратить любые дипотношения с Белоруссией
В Раде предложили прекратить любые дипотношения с Белоруссией - РИА Новости, 18.06.2021
В Раде предложили прекратить любые дипотношения с Белоруссией
Группа депутатов Верховной рады Украины предлагает прекратить любые дипломатические отношения с Белоруссией за исключением взаимодействия по вопросам "беженцев... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T13:32
2021-06-18T13:56
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александр лукашенко
верховная рада украины
минск
белоруссия
украина
в мире
политика
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КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Группа депутатов Верховной рады Украины предлагает прекратить любые дипломатические отношения с Белоруссией за исключением взаимодействия по вопросам "беженцев и политзаключенных", соответствующий проект заявления обнародован на сайте парламента в пятницу.Инициаторами заявления стали депутаты от оппозиционной фракции "Европейская солидарность" и "Голос", а также ряд внефракционных депутатов. Полный текст заявления пока отсутствует.В мае Госпогранслужба Украины усилила границу с Белоруссией перед военными учениями "Запад-2021". С 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске, также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. С 29 мая страна закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов.Президент Белоруссии Александр Лукашенко называл Украину в числе стран, из которых координировались акции протеста в республике, начавшиеся после президентских выборов.
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ryanair, александр лукашенко, верховная рада украины, минск, белоруссия, украина, в мире, политика
В Раде предложили прекратить любые дипотношения с Белоруссией
13:32 18.06.2021 (обновлено: 13:56 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты Рады Украины предложили прекратить любые дипотношения с Белоруссией

Читать ria.ru в
КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Группа депутатов Верховной рады Украины предлагает прекратить любые дипломатические отношения с Белоруссией за исключением взаимодействия по вопросам "беженцев и политзаключенных", соответствующий проект заявления обнародован на сайте парламента в пятницу.
Инициаторами заявления стали депутаты от оппозиционной фракции "Европейская солидарность" и "Голос", а также ряд внефракционных депутатов. Полный текст заявления пока отсутствует.
В мае Госпогранслужба Украины усилила границу с Белоруссией перед военными учениями "Запад-2021". С 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске, также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. С 29 мая страна закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко называл Украину в числе стран, из которых координировались акции протеста в республике, начавшиеся после президентских выборов.
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