https://ria.ru/20210618/ukraina-1737498563.html

В Киеве отметили "публичные сигналы" на саммите Путина и Байдена

В Киеве отметили "публичные сигналы" на саммите Путина и Байдена - РИА Новости, 18.06.2021

В Киеве отметили "публичные сигналы" на саммите Путина и Байдена

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена подтвердила, что никакого компромиссного решения по Украине во вред Киеву не будет, считает... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T00:16

2021-06-18T00:16

2021-06-18T00:16

саммит путина и байдена

россия

нато

джо байден

владимир путин

сша

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737273537_0:7:3234:1826_1920x0_80_0_0_089babf0132165210ac3f0241fe3e2e6.jpg

КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена подтвердила, что никакого компромиссного решения по Украине во вред Киеву не будет, считает заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига.Встреча Путина и Байдена состоялась в среду на женевской вилле Ла Гранж. На ней в том числе были затронуты и вопросы Украины. Так, Байден согласен с тем, что в основе урегулирования конфликта в Донбассе должны лежать минские соглашения. Что касается темы вступления Украины в НАТО, она в ходе переговоров затрагивалась "мазком", заявил Путин на пресс-конференции по итогам встречи."Для Украины те публичные сигналы, которые мы видели, и не только публичные стоит рассматривать однозначно в позитивном ключе. Второе – это прямое свидетельство консолидированной поддержки евроатлантического сообщества территориальной целостности и суверенитета Украины… Это означает, что никакого компромисса, уступок во вред интересам Украины не будет", - заявил Сибига в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html

россия

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, джо байден, владимир путин, сша, киев, в мире