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В Киеве отметили "публичные сигналы" на саммите Путина и Байдена
В Киеве отметили "публичные сигналы" на саммите Путина и Байдена - РИА Новости, 18.06.2021
В Киеве отметили "публичные сигналы" на саммите Путина и Байдена
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена подтвердила, что никакого компромиссного решения по Украине во вред Киеву не будет, считает... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T00:16
2021-06-18T00:16
2021-06-18T00:16
саммит путина и байдена
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КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена подтвердила, что никакого компромиссного решения по Украине во вред Киеву не будет, считает заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига.Встреча Путина и Байдена состоялась в среду на женевской вилле Ла Гранж. На ней в том числе были затронуты и вопросы Украины. Так, Байден согласен с тем, что в основе урегулирования конфликта в Донбассе должны лежать минские соглашения. Что касается темы вступления Украины в НАТО, она в ходе переговоров затрагивалась "мазком", заявил Путин на пресс-конференции по итогам встречи."Для Украины те публичные сигналы, которые мы видели, и не только публичные стоит рассматривать однозначно в позитивном ключе. Второе – это прямое свидетельство консолидированной поддержки евроатлантического сообщества территориальной целостности и суверенитета Украины… Это означает, что никакого компромисса, уступок во вред интересам Украины не будет", - заявил Сибига в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером.
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россия, нато, джо байден, владимир путин, сша, киев, в мире
В Киеве отметили "публичные сигналы" на саммите Путина и Байдена
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