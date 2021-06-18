Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210618/ukraina-1737498563.html
В Киеве отметили "публичные сигналы" на саммите Путина и Байдена
В Киеве отметили "публичные сигналы" на саммите Путина и Байдена - РИА Новости, 18.06.2021
В Киеве отметили "публичные сигналы" на саммите Путина и Байдена
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена подтвердила, что никакого компромиссного решения по Украине во вред Киеву не будет, считает... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T00:16
2021-06-18T00:16
саммит путина и байдена
россия
нато
джо байден
владимир путин
сша
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737273537_0:7:3234:1826_1920x0_80_0_0_089babf0132165210ac3f0241fe3e2e6.jpg
КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена подтвердила, что никакого компромиссного решения по Украине во вред Киеву не будет, считает заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига.Встреча Путина и Байдена состоялась в среду на женевской вилле Ла Гранж. На ней в том числе были затронуты и вопросы Украины. Так, Байден согласен с тем, что в основе урегулирования конфликта в Донбассе должны лежать минские соглашения. Что касается темы вступления Украины в НАТО, она в ходе переговоров затрагивалась "мазком", заявил Путин на пресс-конференции по итогам встречи."Для Украины те публичные сигналы, которые мы видели, и не только публичные стоит рассматривать однозначно в позитивном ключе. Второе – это прямое свидетельство консолидированной поддержки евроатлантического сообщества территориальной целостности и суверенитета Украины… Это означает, что никакого компромисса, уступок во вред интересам Украины не будет", - заявил Сибига в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером.
https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737273537_503:0:3234:2048_1920x0_80_0_0_41a7993be967d484fba34f2f9a4a462d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нато, джо байден, владимир путин, сша, киев, в мире
В Киеве отметили "публичные сигналы" на саммите Путина и Байдена
00:16 18.06.2021
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк

Замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига оценил результаты саммита в Женеве для Украины

Читать ria.ru в
КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена подтвердила, что никакого компромиссного решения по Украине во вред Киеву не будет, считает заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига.
Встреча Путина и Байдена состоялась в среду на женевской вилле Ла Гранж. На ней в том числе были затронуты и вопросы Украины. Так, Байден согласен с тем, что в основе урегулирования конфликта в Донбассе должны лежать минские соглашения. Что касается темы вступления Украины в НАТО, она в ходе переговоров затрагивалась "мазком", заявил Путин на пресс-конференции по итогам встречи.
"Для Украины те публичные сигналы, которые мы видели, и не только публичные стоит рассматривать однозначно в позитивном ключе. Второе – это прямое свидетельство консолидированной поддержки евроатлантического сообщества территориальной целостности и суверенитета Украины… Это означает, что никакого компромисса, уступок во вред интересам Украины не будет", - заявил Сибига в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 23:37Саммит Путина и Байдена
Саммит обманутых американских надежд
 
Саммит Путина и БайденаРоссияНАТОДжо БайденВладимир ПутинСШАКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04В РАН оценили потенциал МКС для российской науки
09:03Источник: в Турции допустили ограничение авиасообщения с Россией до осени
09:02На Украине раскрыли главную тему предстоящих Байдена и Зеленского
08:51Организаторы выставки в Берлине о войне ответили на критику посла Украины
08:45Привившийся от коронавируса калужский губернатор заболел COVID-19
08:39Синоптики пообещали россиянам не совсем идеальный июль
08:39В Совфеде оценили работу Telegram
08:38На газопроводе в Луганске прогремел взрыв
08:36В Ялте выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов
08:26Источник: Минобороны разрабатывает препарат от COVID-19 в виде жвачки
08:13На Ямале мужчина облил людей жидкостью для розжига
07:56В Москве в пятницу ожидается погода без осадков и до плюс 28 градусов
07:49В восьми районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводков
07:27В Бурятии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
07:22Красноярскому экс-министру экологии заменили условный срок на реальный
06:51Disney объявил о выходе нового сериала о приключениях Чип и Дейла
05:56Россия призвала СБ ООН осудить нападение украинских диверсантов в ЛНР
05:35В Тульской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о ходе учений в Тихом океане
05:11Россия может принять участие в создании турецкого космодрома
Лента новостейМолния