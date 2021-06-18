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Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 18.06.2021
Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, говорится в заявлении армии. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T00:47
2021-06-18T01:06
армия обороны израиля
сектор газа
хамас
израиль
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, говорится в заявлении армии.В ночь на четверг израильские военные также наносили воздушные удары по целям в анклаве.Также отмечается, что ЦАХАЛ повысил свою готовность к различным вариантам развития событий и будет продолжать наносить удары по объектам ХАМАС в Газе.В ночь на 21 мая между Израилем и сектором Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ситуация на общей границе обострилась 10 мая. За неполные две недели из сектора Газа по Израилю было выпущено более 4,3 тысячи ракет, порядка 640 из них упали на территории анклава. В Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, составило 253, более 1,9 тысячи человек получили ранения.
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армия обороны израиля, сектор газа, хамас, израиль, в мире
Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
00:47 18.06.2021 (обновлено: 01:06 18.06.2021)
 
© AP Photo / David CohenКонденсационные следы ракет Patriot на небе на севере Израиля. 24 июля 2018
Конденсационные следы ракет Patriot на небе на севере Израиля. 24 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© AP Photo / David Cohen

Армия обороны Израиля вновь нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, говорится в заявлении армии.
В ночь на четверг израильские военные также наносили воздушные удары по целям в анклаве.
"В ответ на запуск шаров со взрывчаткой с территории Газы в направлении Израиля мы нанесли удары по военным объектам и пусковой площадке ракет, принадлежащих ХАМАС, в Газе", - сообщает ЦАХАЛ в Twitter.
Также отмечается, что ЦАХАЛ повысил свою готовность к различным вариантам развития событий и будет продолжать наносить удары по объектам ХАМАС в Газе.
В ночь на 21 мая между Израилем и сектором Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ситуация на общей границе обострилась 10 мая. За неполные две недели из сектора Газа по Израилю было выпущено более 4,3 тысячи ракет, порядка 640 из них упали на территории анклава. В Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, составило 253, более 1,9 тысячи человек получили ранения.
Ракетный залп с территории сектора Газа по Израилю - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
00:34
На юге Израиля звучат сирены воздушной тревоги
 
Армия обороны ИзраиляСектор ГазаХамасИзраильВ мире
 
 
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