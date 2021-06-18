https://ria.ru/20210618/ucheniya-1737582680.html

На учениях "Запад" отработают новую систему финансирования армии

На учениях "Запад" отработают новую систему финансирования армии - РИА Новости, 18.06.2021

На учениях "Запад" отработают новую систему финансирования армии

В ходе совместных российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021", которые пройдут на территории двух стран в сентябре, будет впервые отработана новая... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T15:26

2021-06-18T15:26

2021-06-18T15:26

"запад-2021" (военные учения)

россия

вооруженные силы рф

белоруссия

безопасность

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МИНСК, 18 июн - РИА Новости. В ходе совместных российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021", которые пройдут на территории двух стран в сентябре, будет впервые отработана новая система финансирования Вооруженных сил РФ в военное время, сообщила журналистам замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова в ходе рабочей поездки в Белоруссию.По её словам, характер современных войн существенно отличается от войн прошлого и имеет геополитический, информационный и гибридный тип. В этой связи совместно с Генштабом ВС РФ, Минфином, Национальным центром управления обороной, Федеральным казначейством и Банком России были разработаны документы по особенностям финансового обеспечения российской армии в военное время."В результате была выработана совершенно новая, инновационная схема финансового обеспечения войск в период перехода с мирного на военное время. Она позволит в военное время финансовым органам обеспечить бесперебойное финансовое обеспечение войск в различных условиях обстановки, в том числе в условиях отсутствия устойчивых каналов связи, перебоев в энергоснабжении, с использованием исключительно национальной платежной системы", - рассказала замминистра."Впервые в полном масштабе эту систему планируется опробовать в рамках стратегических учений "Запад", - добавила Шевцова.Стратегические командно-штабные учения "Запад-2021" пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В рамках маневров будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства."Западу" будет предшествовать комплекс специальных учений по видам обеспечения с переходом войск к практическим действиям. Маневры "Запад" являются плановыми, проводятся по решению президентов России и Белоруссии и носят исключительно оборонительный характер, отмечают в Минобороны РФ. Сейчас идет активная подготовка к стратегическим учениям.

https://ria.ru/20210617/kravchuk-1737497403.html

https://ria.ru/20210617/zapad-1737300610.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"запад-2021" (военные учения), россия, вооруженные силы рф, белоруссия, безопасность