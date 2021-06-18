https://ria.ru/20210618/ubiystvo-1737550498.html

В Пензенской области подростка заподозрили в убийстве школьницы

В Пензенской области подростка заподозрили в убийстве школьницы - РИА Новости, 18.06.2021

В Пензенской области подростка заподозрили в убийстве школьницы

Семнадцатилетний подросток задержан в поселке Мокшан Пензенской области по подозрению в убийстве 15-летней школьницы, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:53

2021-06-18T12:53

2021-06-18T15:34

россия

пензенская область

происшествия

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САРАТОВ, 18 июн - РИА Новости. Семнадцатилетний подросток задержан в поселке Мокшан Пензенской области по подозрению в убийстве 15-летней школьницы, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова."Предварительно установлено, что после прогулки компании молодых людей 18 июня в поселке Мокшан 17-летний учащийся профессионального колледжа пошел провожать 15-летнюю восьмиклассницу домой. В ходе возникшего конфликта с девочкой молодой человек нанес ей травмы, не совместимые с жизнью. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Подросток задержан", - сказала собеседница агентства. Фигуранту дела грозит до 10 лет лишения свободы.Она отметила, что для выяснения обстоятельств трагедии, координации деятельности правоохранительных органов на место выехал заместитель прокурора области Олег Световой и помощник прокурора области по надзору за соблюдением законов о несовершеннолетних."По поручению прокурора области организована проверка работы органов системы профилактики, будут опрошены соседи, друзья, родственники, учителя, получены объяснения должностных лиц, изучены материалы профилактической работы. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Результаты проводимой проверки, ход расследования уголовного дела находятся под личным контролем прокурора области", - подчеркнула Артамонова.Семнадцатилетний подросток в поселке Мокшан Пензенской области, задержанный по подозрению в убийстве 15-летней школьницы, мог расправиться с ней из-за отказа целоваться, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."По предварительным данным, парень, провожая девочку домой, хотел ее поцеловать и получил отказ, после чего он расправился с ней", - сказал собеседник агентства.Как сообщило региональное управление СК РФ, погибшую девочку на месте происшествия обнаружили родственники. "В настоящее время следователями и криминалистами проводятся допрос несовершеннолетнего подозреваемого, иные следственные действия, направленные на установление мотива и обстоятельств совершения преступления. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения подростку", - говорится в сообщении.Семнадцатилетний подросток в поселке Мокшан Пензенской области, задержанный по подозрению в убийстве 15-летней школьницы, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, сообщила пресс-служба регионального главка МВД."Молодой человек состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, характеризуется отрицательно", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210618/bolnitsa-1737460115.html

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пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пензенская область, происшествия