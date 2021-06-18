https://ria.ru/20210618/tuva-1737607159.html

В Кызыле строят современный микрорайон для 1,5 тысячи жителей

В Кызыле строят современный микрорайон для 1,5 тысячи жителей - РИА Новости, 18.06.2021

В Кызыле строят современный микрорайон для 1,5 тысячи жителей

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Тувы Александр Брокерт проинспектировал объекты жилищного строительства в столице... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T17:44

2021-06-18T17:44

2021-06-18T17:44

владислав ховалыг

виталий мутко

"дом.рф"

хову-аксы

кызыл

республика тыва

общество

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КРАСНОЯРСК, 18 июн - РИА Новости. Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Тувы Александр Брокерт проинспектировал объекты жилищного строительства в столице республики Кызыле, среди которых особое внимание уделяется возведению современного микрорайона "Иркутский", где будут жить не менее 1,5 тысяч человек, сообщает пресс-служба главы республики.Всего в настоящее время в Кызыле строятся 25 многоквартирных домов с общей площадью 60 тысяч квадратных метров. Первым на очереди стал новый микрорайон столицы республики, который условно назвали "Иркутский"."Это новое жилье, которое строится не в рамках госконтрактов по программам переселения из ветхого и аварийного жилья или обеспечения жильем детей-сирот. Это новый инвестиционный проект - заинтересованные лица вкладывают свои средства в строительство жилья, которое будет реализовываться населению. Сейчас ООО "Восток" строит здесь два 90-квартирных дома, которые они обещают сдать в конце текущего года, а второй – в начале первого квартала следующего года", - пояснил Брокерт.По данным пресс-службы, финансирование на строительство этих объектов инвесторы получат от ПАО "Сбербанк" в рамках участия в программе льготной ипотеки, которая предусматривает открытие эскроу-счетов. Таким образом, жителям республики будет доступна льготная ипотека под 6% для приобретения жилья в регионе. Ранее такой возможности ни у жителей, ни у застройщиков-инвесторов не было.Подведение сетей электро-, тепло-, водоснабжения будет осуществлено за счет программы стимулирования жилищного строительства в размере 68 миллионов рублей, которую правительству республики удалось защитить в этом году в рамках федерального программы "Стимул"."По проекту комплексной застройки микрорайона "Иркутский" Кызыла планируется возвести 13 многоквартирных домов по 5–7 этажей с общей площадью жилых помещений 50,3 тысячи квадратных метров на 1478 человек... Из этого планируемого количества жилых объектов республиканские власти будут приобретать 900 квартир, из которых 225 будут направлены на обеспечение жильем детей-сирот и 675 квартир на продажу населению (коммерческое жилье)", - сообщает пресс-служба.Кроме домов в микрорайоне построят один объект здравоохранения на 200 посещений, два детских сада по 280 мест и один спортобъект."Эти дома являются "отправной точкой" для нового микрорайона, который пока назвали "Иркутский". В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Тувы (ИПСЭР) мы разрабатываем пять проектов планировки территорий – поселка городского типа Каа-Хема, поселка Хову-Аксы и три проекта в Кызыле. Во втором микрорайоне, который называется "Московский", запланировано жилищное строительство на 250 тысяч квадратных метров", - приводит пресс-служба слова Брокерта.В пресс-службе отмечают, что договоренность о финансировании госкомпанией застройки новых микрорайонов была достигнута во время встречи врио главы Тувы Владислава Ховалыга с министром строительства России Иреком Файзуллиным и генеральным директором госкорпорации "Дом.рф" Виталием Мутко.До 2024 года в республике планируют ввести в эксплуатацию 767,5 тысяч квадратных метров, куда предусмотрено вложить порядка 52 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210521/otchet-1733307431.html

https://ria.ru/20210421/lager-1729199219.html

https://ria.ru/20210426/rozhdaemost-1729951867.html

хову-аксы

кызыл

республика тыва

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владислав ховалыг, виталий мутко, "дом.рф", хову-аксы, кызыл, республика тыва, общество