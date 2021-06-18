https://ria.ru/20210618/turtsiya-1737624060.html
Голикова рассказала об итогах визита российских инспекторов в Турцию
Голикова рассказала об итогах визита российских инспекторов в Турцию - РИА Новости, 18.06.2021
Голикова рассказала об итогах визита российских инспекторов в Турцию
Визит российской инспекционной группы в Турцию завершился, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T19:04
2021-06-18T19:04
2021-06-18T19:38
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Визит российской инспекционной группы в Турцию завершился, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Начну с завершившегося визита нашей инспекционной группы в Турцию. Как мы и договаривались с представителями турецкой стороны, такой инспекционный визит состоялся", - рассказала Голикова на брифинге.Делегация, по словам вице-премьера, осмотрела аэропорт, изучила алгоритмы выявления пассажиров с повышенной температурой, организацию проведения тестов ПЦР в случае подозрения на коронавирус."Кроме того, прошла встреча с представителями национального здравоохранения, на которой была представлена презентация по оказанию медицинской помощи туристам, оснащению больниц, динамике заболеваемости и занятости конечного фонда на сегодняшний день", - добавила Голикова.В Турции организована вакцинация персонала, уровень вакцинирования в отелях составляет от 60 до 90%, рассказала Татьяна Голикова."Важно отметить, что организована вакцинация персонала. Уровень вакцинирования по заявлениям турецких властей представляет в отелях от 60 до 90", - сказала Голикова на брифинге в пятницу.В отелях ежемесячно проводится лабораторный контроль воды в бассейнах, морской воды, пищевой продукции, смывов с контактных поверхностей, рук персонала и тех, кто занят в организациях обслуживания, добавила она.В Турции разработано руководство по работе в условиях коронавируса, отметила Татьяна Голикова."Турецкими коллегами разработано руководство по ключевым разделам работы в условиях COVID-19. Речь идет о диагностике, лечении, отслеживании контактов. Разработана специальная анкета, заполняемая на сайте в обязательном порядке для въезда", - рассказала Голикова на брифинге.Масочный режим в Турции соблюдается, контроль организован, маски и санитайзеры доступны в общественных местах и в транспорте, сообщила Татьяна Голикова."Масочный режим соблюдается, контроль организован. Маски и санитайзеры доступны в общественных местах и на транспорте", - рассказала Голикова на брифинге.Кроме того, в аэропорту и в четырех- и пятизвездочных отелях, по словам вице-премьера, организован тепловизионный контроль.Занятость коечного фонда в Турции снизилась с 59% до 39%, рассказала Татьяна Голикова."Занятость коечного фонда на сегодняшний день снизилась с 59 до 39%", - сказала Голикова на брифинге в пятницу.При этом, Татьяна Голикова отметила, что в Турции нечетко отработан алгоритм при выявлении человека с повышенной температурой в аэропорту или трехзвездочном отеле."Использование средств индивидуальной защиты в изоляторе трёхзвездочного отеля, тестирование персонала в трёхзвездочном отеле и аэропорту организовано 1 раз в месяц. В четырёхзвездочном отеле не организовано тестирование вакцинированного персонала", - добавила она, отметив, что, очевидно, это такие порядки, которые установлены внутри Турецкой республики.
https://ria.ru/20210610/turtsiya-1736552031.html
https://ria.ru/20210618/turtsiya-1737624719.html
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коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, турция, в мире
Голикова рассказала об итогах визита российских инспекторов в Турцию
19:04 18.06.2021 (обновлено: 19:38 18.06.2021)
Вице-премьер Голикова рассказала об итогах визита российских инспекторов в Турцию
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Визит российской инспекционной группы в Турцию
завершился, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
.
"Начну с завершившегося визита нашей инспекционной группы в Турцию. Как мы и договаривались с представителями турецкой стороны, такой инспекционный визит состоялся", - рассказала Голикова на брифинге.
Делегация, по словам вице-премьера, осмотрела аэропорт, изучила алгоритмы выявления пассажиров с повышенной температурой, организацию проведения тестов ПЦР в случае подозрения на коронавирус.
"Кроме того, прошла встреча с представителями национального здравоохранения, на которой была представлена презентация по оказанию медицинской помощи туристам, оснащению больниц, динамике заболеваемости и занятости конечного фонда на сегодняшний день", - добавила Голикова.
В Турции организована вакцинация персонала, уровень вакцинирования в отелях составляет от 60 до 90%, рассказала Татьяна Голикова.
"Важно отметить, что организована вакцинация персонала. Уровень вакцинирования по заявлениям турецких властей представляет в отелях от 60 до 90", - сказала Голикова на брифинге в пятницу.
В отелях ежемесячно проводится лабораторный контроль воды в бассейнах, морской воды, пищевой продукции, смывов с контактных поверхностей, рук персонала и тех, кто занят в организациях обслуживания, добавила она.
В Турции разработано руководство по работе в условиях коронавируса, отметила Татьяна Голикова.
"Турецкими коллегами разработано руководство по ключевым разделам работы в условиях COVID-19. Речь идет о диагностике, лечении, отслеживании контактов. Разработана специальная анкета, заполняемая на сайте в обязательном порядке для въезда", - рассказала Голикова на брифинге.
Масочный режим в Турции соблюдается, контроль организован, маски и санитайзеры доступны в общественных местах и в транспорте, сообщила Татьяна Голикова.
"Масочный режим соблюдается, контроль организован. Маски и санитайзеры доступны в общественных местах и на транспорте", - рассказала Голикова на брифинге.
Кроме того, в аэропорту и в четырех- и пятизвездочных отелях, по словам вице-премьера, организован тепловизионный контроль.
Занятость коечного фонда в Турции снизилась с 59% до 39%, рассказала Татьяна Голикова.
"Занятость коечного фонда на сегодняшний день снизилась с 59 до 39%", - сказала Голикова на брифинге в пятницу.
При этом, Татьяна Голикова отметила, что в Турции нечетко отработан алгоритм при выявлении человека с повышенной температурой в аэропорту или трехзвездочном отеле.
"В то же время нашими коллегами были отмечены отдельные недостатки, на которые наверное есть смысл обратить внимание. Речь идет о том, что на практике нечетко отработаны алгоритм действия при выявлении пассажира или туриста с повышенной температурой в аэропорту и трёхзвездочном отеле", - сказала Голикова на брифинге в пятницу.
"Использование средств индивидуальной защиты в изоляторе трёхзвездочного отеля, тестирование персонала в трёхзвездочном отеле и аэропорту организовано 1 раз в месяц. В четырёхзвездочном отеле не организовано тестирование вакцинированного персонала", - добавила она, отметив, что, очевидно, это такие порядки, которые установлены внутри Турецкой республики.