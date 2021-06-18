https://ria.ru/20210618/turtsiya-1737511632.html

Источник: в Турции допустили ограничение авиасообщения с Россией до осени

Источник: в Турции допустили ограничение авиасообщения с Россией до осени - РИА Новости, 18.06.2021

Источник: в Турции допустили ограничение авиасообщения с Россией до осени

Турецкий турбизнес не рассчитывает на восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время, это может произойти не раньше середины июля — августа и даже в... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T09:03

2021-06-18T09:03

2021-06-18T12:10

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АНКАРА, 18 июн — РИА Новости. Турецкий турбизнес не рассчитывает на восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время, это может произойти не раньше середины июля — августа и даже в сентябре, заявил РИА Новости источник в отрасли.Россия с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки ограничила авиасообщение с Турцией. В конце мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о продлении ограничений до 21 июня.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства культуры и туризма Турции, делегация российских экспертов прибыла в турецкую Анталью в четверг для оценки ситуации с коронавирусом на туристических объектах."Турецкий турбизнес всерьез не рассчитывает, что в ближайшее время авиасообщение с Россией будет восстановлено. Не раньше середины июля — августа, а может, даже в сентябре", — сказал источник агентства.По его словам, прибывшей в Турцию российской делегации показывают все, что она хочет увидеть, даже то, чего нет в программе. Он добавил, что турецкая сторона уверена в безопасности туристических объектов, но пока не видит готовности России быстро возобновить авиасообщение.Как ранее сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, российские эксперты отправляются в Турцию для оценки ситуации с коронавирусной инфекцией, по итогам будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения. Эксперты оценят ситуацию с распространением коронавируса, проводимые противоэпидемические мероприятия и меры по охране здоровья туристов на туристических направлениях Турции, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20210618/turizm-1737500549.html

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новости - туризм, россия, турция