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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210618/turizm-1737500549.html
Названы самые популярные направления внутреннего туризма среди россиян
Названы самые популярные направления внутреннего туризма среди россиян - РИА Новости, 18.06.2021
Названы самые популярные направления внутреннего туризма среди россиян
Республика Алтай, Ставропольский и Краснодарский края к летнему сезону 2021 года вошли в тройку лидеров по доле гостей, говорится в совместном исследовании... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T01:11
2021-06-18T08:02
туризм
сбер
россия
новости - туризм
москва
республика алтай
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краснодарский край
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Республика Алтай, Ставропольский и Краснодарский края к летнему сезону 2021 года вошли в тройку лидеров по доле гостей, говорится в совместном исследовании сервисов экосистемы Сбера - ЮKassa и 2ГИС.В исследовании использовались данные ЮKassa с 1 января по 31 мая 2021 и 2019 годов о платежах на онлайн-площадках, которые принимают оплату с помощью сервиса. Динамика доли приезжих в регионах анализировалась на основе обезличенных данных о поисковых запросах пользователей 2ГИС за 2019-2021 годы, топ регионов по доле гостей составлен по данным за май 2021 года.За прошедшие пять месяцев 2021 года заметно увеличился спрос на авиа- и железнодорожные билеты. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года оборот платежей на онлайн-площадках, которые их продают, вырос в 14 раз, количество покупок - в семь раз. Средний чек вырос в два раза и составил 10 917 рублей, самый высокий его рост отмечен в Еврейской автономной области - 15 781 рубль.Траты россиян на аренду автомобилей на различных онлайн-площадках увеличились в 1,7 раза, а вот количество заказов уменьшилось на 15%. Средний чек при этом вырос в два раза - до 1875 рублей.
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россия
москва
республика алтай
еврейская автономная область
краснодарский край
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сбер, россия, новости - туризм, москва, республика алтай, еврейская автономная область, краснодарский край
Названы самые популярные направления внутреннего туризма среди россиян
01:11 18.06.2021 (обновлено: 08:02 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРегионы России. Республика Алтай
Регионы России. Республика Алтай - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк

Исследование Сбера выявило самые популярные направления внутреннего туризма в России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Республика Алтай, Ставропольский и Краснодарский края к летнему сезону 2021 года вошли в тройку лидеров по доле гостей, говорится в совместном исследовании сервисов экосистемы Сбера - ЮKassa и 2ГИС.
В исследовании использовались данные ЮKassa с 1 января по 31 мая 2021 и 2019 годов о платежах на онлайн-площадках, которые принимают оплату с помощью сервиса. Динамика доли приезжих в регионах анализировалась на основе обезличенных данных о поисковых запросах пользователей 2ГИС за 2019-2021 годы, топ регионов по доле гостей составлен по данным за май 2021 года.
"К летнему сезону 2021 в тройку лидеров по доле приезжих вошли Республика Алтай, Ставропольский и Краснодарский края. Доля туристов от общего количества активных пользователей геосервиса 2ГИС в Республике Алтай составила 70%, в Ставропольском крае - 61%, в Краснодарском крае - 54%. При этом в отдельных городах черноморского побережья доля гостей выше, чем в среднем по краю - например, в Сочи и Новороссийске 67% и 69% соответственно", - выяснили авторы исследования.
За прошедшие пять месяцев 2021 года заметно увеличился спрос на авиа- и железнодорожные билеты. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года оборот платежей на онлайн-площадках, которые их продают, вырос в 14 раз, количество покупок - в семь раз. Средний чек вырос в два раза и составил 10 917 рублей, самый высокий его рост отмечен в Еврейской автономной области - 15 781 рубль.
Траты россиян на аренду автомобилей на различных онлайн-площадках увеличились в 1,7 раза, а вот количество заказов уменьшилось на 15%. Средний чек при этом вырос в два раза - до 1875 рублей.
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