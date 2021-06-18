https://ria.ru/20210618/turizm-1737500549.html

Названы самые популярные направления внутреннего туризма среди россиян

Названы самые популярные направления внутреннего туризма среди россиян - РИА Новости, 18.06.2021

Названы самые популярные направления внутреннего туризма среди россиян

Республика Алтай, Ставропольский и Краснодарский края к летнему сезону 2021 года вошли в тройку лидеров по доле гостей, говорится в совместном исследовании... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T01:11

2021-06-18T01:11

2021-06-18T08:02

туризм

сбер

россия

новости - туризм

москва

республика алтай

еврейская автономная область

краснодарский край

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Республика Алтай, Ставропольский и Краснодарский края к летнему сезону 2021 года вошли в тройку лидеров по доле гостей, говорится в совместном исследовании сервисов экосистемы Сбера - ЮKassa и 2ГИС.В исследовании использовались данные ЮKassa с 1 января по 31 мая 2021 и 2019 годов о платежах на онлайн-площадках, которые принимают оплату с помощью сервиса. Динамика доли приезжих в регионах анализировалась на основе обезличенных данных о поисковых запросах пользователей 2ГИС за 2019-2021 годы, топ регионов по доле гостей составлен по данным за май 2021 года.За прошедшие пять месяцев 2021 года заметно увеличился спрос на авиа- и железнодорожные билеты. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года оборот платежей на онлайн-площадках, которые их продают, вырос в 14 раз, количество покупок - в семь раз. Средний чек вырос в два раза и составил 10 917 рублей, самый высокий его рост отмечен в Еврейской автономной области - 15 781 рубль.Траты россиян на аренду автомобилей на различных онлайн-площадках увеличились в 1,7 раза, а вот количество заказов уменьшилось на 15%. Средний чек при этом вырос в два раза - до 1875 рублей.

https://ria.ru/20210612/sebezh-1736478128.html

россия

москва

республика алтай

еврейская автономная область

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, россия, новости - туризм, москва, республика алтай, еврейская автономная область, краснодарский край