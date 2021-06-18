https://ria.ru/20210618/tula-1737569744.html

В Туле ввели обязательную вакцинацию для людей из групп риска

В Туле ввели обязательную вакцинацию для людей из групп риска - РИА Новости, 18.06.2021

В Туле ввели обязательную вакцинацию для людей из групп риска

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о начале обязательной вакцинации против коронавируса людей из групп риска в ряде регионов страны. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T14:23

2021-06-18T14:23

2021-06-18T15:09

тула

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о начале обязательной вакцинации против коронавируса людей из групп риска в ряде регионов страны.Она добавила, что власти при необходимости будут вынуждены вводить эту норму и в других субъектах.Как пояснила Попова, появление новых штаммов коронавируса не меняет сути эпидемиологического процесса."Передача вируса происходит так же — воздушно-капельным путем, эта инфекция остается респираторной, и весь комплекс мероприятий по прерыванию (передаче. — Прим. ред.) вируса от человека к человеку остается актуальным", — заключила она.Ранее на этой неделе глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила до 15 августа привить двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% сотрудников предприятий сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.

https://ria.ru/20210618/vaktsinatsiya-1737542541.html

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