https://ria.ru/20210618/tsik-1737569963.html

Выборы в сентябре пройдут в течение нескольких дней

Выборы в сентябре пройдут в течение нескольких дней - РИА Новости, 18.06.2021

Выборы в сентябре пройдут в течение нескольких дней

Выборы в Госдуму и другие избирательные процессы в единый день голосования пройдут с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T14:26

2021-06-18T14:26

2021-06-18T15:46

элла памфилова

госдума рф

владимир путин

политика

выборы

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Выборы в Госдуму и другие избирательные процессы в единый день голосования пройдут с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК."Проанализировав по совокупности все факторы, в первую очередь санитарно-эпидемиологическую безопасность, мы пришли к выводу, что оптимальный вариант в данной ситуации — это три дня, которые гарантируют безопасность здоровья наших избирателей, доступность, удобство", — сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.Она также добавила, что придомовое голосование на этих выборах проводиться не будет."В прошлом году мы применяли две формы дополнительного голосования. Так полюбившееся многими голосование на придомовых территориях, которое в народе прозвали "голосование на пеньках", оно достойно выполнило свою функцию, свою роль, когда это было целесообразно. Сейчас в этом нет никакой необходимости, и мы его не будем применять", — сказала она.Президент России Владимир Путин в четверг подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной думы на 19 сентября.Нижнюю палату парламента сформируют на пять лет по смешанной системе: 225 мест занимают по партийным спискам (пропорциональная часть), еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная часть).

https://ria.ru/20210617/vybory-1737495508.html

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элла памфилова, госдума рф, владимир путин, политика, выборы