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Центр детской онкологии, гематологии и хирургии открылся в Казани
Центр детской онкологии, гематологии и хирургии открылся в Казани - РИА Новости, 18.06.2021
Центр детской онкологии, гематологии и хирургии открылся в Казани
Центр детской онкологии, гематологии и хирургии на 100 коек, оснащенный самым современным оборудованием для применения новейших технологий лечения, открылся в... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T14:07
2021-06-18T14:07
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КАЗАНЬ, 18 июн — РИА Новости. Центр детской онкологии, гематологии и хирургии на 100 коек, оснащенный самым современным оборудованием для применения новейших технологий лечения, открылся в пятницу в Казани на базе Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Татарстана.Центр построен в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и регионального проекта "Развитие детского здравоохранения Республики Татарстан". Его возведение началось в январе 2020 года. На строительство выделено более 2,2 миллиарда рублей, из них почти 1,2 миллиарда – средства средства федерального бюджета, более 1 миллиарда – из бюджета Татарстана. ДРКБ – это единственная в республике клиника третьего уровня, где обслуживается все детское население Татарстана (почти 844 тысячи человек)."Мы сегодня открываем центр при ДРКБ, и этот центр позволит полностью решать все задачи, которые связаны со здоровьем наших детей", - сказал на церемонии открытия президент Татарстана Рустам Минниханов. Он напомнил, что центр построен в рамках национального и республиканского проектов, и поблагодарил руководство страны и строителей."Это современный центр, который так необходим не только Республике Татарстан, но и всему Приволжскому федеральному округу. И в перспективе центр будет работать на весь округ, лечить деток, которые страдают онкологической патологией", - сказал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.На шести этажах центра разместились два отделения онкологии (по 25 коек), отделение гематологии и иммунологии (20 коек), по семь реанимационных коек и для проведения процедуры трансплантации костного мозга и стволовых клеток, дневной стационар на 16 коек. Кроме того, в центре находятся лабораторный комплекс (клиническая, биохимическая, иммунологическая лаборатории, лаборатория гемостаза, цитогенетическая, молекулярно-генетическая лаборатории), отделения переливания крови и лучевой диагностики (рентгенология, РКТ, МРТ).Среди методов высокотехнологичного лечения запланировано проведение процедуры трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, которая на данный момент выполняется в федеральных центрах Москвы и Санкт-Петербурга. В настоящее время в ведущих вузах страны завершается подготовка для центра дополнительных кадров соответствующего профиля – детские онкологи, гематологи, анестезиологи-реаниматологи, а также врач-иммунолог, генетик, цитолог, врач по HLA-типированию, врачи-трансфузиологи.Центр будет принимать на лечение детей не только из Татарстана, но и из других субъектов Приволжского федерального округа, за счет чего количество пациентов увеличится в 2,5 раза.
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россия, рустам минниханов, москва, республика татарстан (татарстан), общество

Центр детской онкологии, гематологии и хирургии открылся в Казани

14:07 18.06.2021
 
© Фото : Mikhail Frolov/ пресс-служба Президента РТВ Казани открылся Центр детской онкологии, гематологии и хирургии при ДРКБ
В Казани открылся Центр детской онкологии, гематологии и хирургии при ДРКБ - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© Фото : Mikhail Frolov/ пресс-служба Президента РТ
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КАЗАНЬ, 18 июн — РИА Новости. Центр детской онкологии, гематологии и хирургии на 100 коек, оснащенный самым современным оборудованием для применения новейших технологий лечения, открылся в пятницу в Казани на базе Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Татарстана.
Центр построен в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и регионального проекта "Развитие детского здравоохранения Республики Татарстан". Его возведение началось в январе 2020 года. На строительство выделено более 2,2 миллиарда рублей, из них почти 1,2 миллиарда – средства средства федерального бюджета, более 1 миллиарда – из бюджета Татарстана. ДРКБ – это единственная в республике клиника третьего уровня, где обслуживается все детское население Татарстана (почти 844 тысячи человек).
"Мы сегодня открываем центр при ДРКБ, и этот центр позволит полностью решать все задачи, которые связаны со здоровьем наших детей", - сказал на церемонии открытия президент Татарстана Рустам Минниханов. Он напомнил, что центр построен в рамках национального и республиканского проектов, и поблагодарил руководство страны и строителей.
"Это современный центр, который так необходим не только Республике Татарстан, но и всему Приволжскому федеральному округу. И в перспективе центр будет работать на весь округ, лечить деток, которые страдают онкологической патологией", - сказал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.
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На шести этажах центра разместились два отделения онкологии (по 25 коек), отделение гематологии и иммунологии (20 коек), по семь реанимационных коек и для проведения процедуры трансплантации костного мозга и стволовых клеток, дневной стационар на 16 коек. Кроме того, в центре находятся лабораторный комплекс (клиническая, биохимическая, иммунологическая лаборатории, лаборатория гемостаза, цитогенетическая, молекулярно-генетическая лаборатории), отделения переливания крови и лучевой диагностики (рентгенология, РКТ, МРТ).
Среди методов высокотехнологичного лечения запланировано проведение процедуры трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, которая на данный момент выполняется в федеральных центрах Москвы и Санкт-Петербурга. В настоящее время в ведущих вузах страны завершается подготовка для центра дополнительных кадров соответствующего профиля – детские онкологи, гематологи, анестезиологи-реаниматологи, а также врач-иммунолог, генетик, цитолог, врач по HLA-типированию, врачи-трансфузиологи.
Центр будет принимать на лечение детей не только из Татарстана, но и из других субъектов Приволжского федерального округа, за счет чего количество пациентов увеличится в 2,5 раза.
 
Республика ТатарстанРоссияРустам МиннихановМоскваРеспублика Татарстан (Татарстан)Общество
 
 
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