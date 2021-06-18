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Власти ЦАР назвали расследование CNN о действиях россиян в стране ложью
Власти ЦАР назвали расследование CNN о действиях россиян в стране ложью - РИА Новости, 18.06.2021
Власти ЦАР назвали расследование CNN о действиях россиян в стране ложью
Администрация президента Центральноафриканской республики (ЦАР) назвала ложью материал CNN об убийствах, якобы совершенных россиянами в этой стране. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T17:07
2021-06-18T17:07
россия
цар
в мире
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Администрация президента Центральноафриканской республики (ЦАР) назвала ложью материал CNN об убийствах, якобы совершенных россиянами в этой стране.Телеканал CNN и занимающаяся расследованиями группа Sentry совместно опубликовали 15 июня материал, в котором обвинили россиян в причастности к убийствам в ЦАР."Президент Республики хотел бы отметить, что CNN и Sentry не посетили Центральноафриканскую республику для подтверждения приведенных фактов", - говорится в заявлении администрации. Представители администрации также отметили, что репортаж CNN - "лживый и клеветнический доклад, составленный на основе слухов, распространяемых в социальных сетях".Ранее МИД РФ заявил, что более 500 российских инструкторов работают в ЦАР, увеличение пока не планируется.
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россия, цар, в мире
Власти ЦАР назвали расследование CNN о действиях россиян в стране ложью
17:07 18.06.2021
 
© AFP 2021 / Florent Vergnes Жители ЦАР
Жители ЦАР - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© AFP 2021 / Florent Vergnes

Администрация президента ЦАР опровергла сообщения CNN о россиянах, убивавших людей в стране

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Администрация президента Центральноафриканской республики (ЦАР) назвала ложью материал CNN об убийствах, якобы совершенных россиянами в этой стране.
Телеканал CNN и занимающаяся расследованиями группа Sentry совместно опубликовали 15 июня материал, в котором обвинили россиян в причастности к убийствам в ЦАР.
"Президент Республики хотел бы отметить, что CNN и Sentry не посетили Центральноафриканскую республику для подтверждения приведенных фактов", - говорится в заявлении администрации. Представители администрации также отметили, что репортаж CNN - "лживый и клеветнический доклад, составленный на основе слухов, распространяемых в социальных сетях".
Ранее МИД РФ заявил, что более 500 российских инструкторов работают в ЦАР, увеличение пока не планируется.
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