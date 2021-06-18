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Власти ЦАР назвали расследование CNN о действиях россиян в стране ложью
Власти ЦАР назвали расследование CNN о действиях россиян в стране ложью - РИА Новости, 18.06.2021
Власти ЦАР назвали расследование CNN о действиях россиян в стране ложью
Администрация президента Центральноафриканской республики (ЦАР) назвала ложью материал CNN об убийствах, якобы совершенных россиянами в этой стране. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T17:07
2021-06-18T17:07
2021-06-18T17:07
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Администрация президента Центральноафриканской республики (ЦАР) назвала ложью материал CNN об убийствах, якобы совершенных россиянами в этой стране.Телеканал CNN и занимающаяся расследованиями группа Sentry совместно опубликовали 15 июня материал, в котором обвинили россиян в причастности к убийствам в ЦАР."Президент Республики хотел бы отметить, что CNN и Sentry не посетили Центральноафриканскую республику для подтверждения приведенных фактов", - говорится в заявлении администрации. Представители администрации также отметили, что репортаж CNN - "лживый и клеветнический доклад, составленный на основе слухов, распространяемых в социальных сетях".Ранее МИД РФ заявил, что более 500 российских инструкторов работают в ЦАР, увеличение пока не планируется.
https://ria.ru/20210603/oruzhie-1735421050.html
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россия, цар, в мире
Власти ЦАР назвали расследование CNN о действиях россиян в стране ложью
Администрация президента ЦАР опровергла сообщения CNN о россиянах, убивавших людей в стране