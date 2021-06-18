https://ria.ru/20210618/tsar-1737599697.html

Власти ЦАР назвали расследование CNN о действиях россиян в стране ложью

Власти ЦАР назвали расследование CNN о действиях россиян в стране ложью - РИА Новости, 18.06.2021

Власти ЦАР назвали расследование CNN о действиях россиян в стране ложью

Администрация президента Центральноафриканской республики (ЦАР) назвала ложью материал CNN об убийствах, якобы совершенных россиянами в этой стране. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T17:07

2021-06-18T17:07

2021-06-18T17:07

россия

цар

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737598021_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8ef89c409f68d0c39e680794cb0c63d.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Администрация президента Центральноафриканской республики (ЦАР) назвала ложью материал CNN об убийствах, якобы совершенных россиянами в этой стране.Телеканал CNN и занимающаяся расследованиями группа Sentry совместно опубликовали 15 июня материал, в котором обвинили россиян в причастности к убийствам в ЦАР."Президент Республики хотел бы отметить, что CNN и Sentry не посетили Центральноафриканскую республику для подтверждения приведенных фактов", - говорится в заявлении администрации. Представители администрации также отметили, что репортаж CNN - "лживый и клеветнический доклад, составленный на основе слухов, распространяемых в социальных сетях".Ранее МИД РФ заявил, что более 500 российских инструкторов работают в ЦАР, увеличение пока не планируется.

https://ria.ru/20210603/oruzhie-1735421050.html

россия

цар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цар, в мире