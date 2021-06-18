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В ФМБА разработали тест для выявления мутаций COVID-19

В ФМБА разработали тест для выявления мутаций COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021

В ФМБА разработали тест для выявления мутаций COVID-19

Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали тест для выявления четырех наиболее значимых мутаций COVID-19, в том числе индийской, в... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T18:04

2021-06-18T18:04

2021-06-18T18:08

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

распространение коронавируса

здоровье - общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали тест для выявления четырех наиболее значимых мутаций COVID-19, в том числе индийской, в начале июля ожидается его регистрация, сообщается на сайте ФМБА."В настоящее время в ФГБУ ЦСП ФМБА России разработаны новая методика и набор реагентов для выявления четырех наиболее эпидемически значимых линий вируса SARS-CoV-2: альфа- ("британской", B.1.1.7), бета- ("южноафриканской", B.1.351), гамма- ("бразильской", P.1) и дельта- ("индийской", B.1.617.2) вариантов",- заявил заместитель генерального директора по научно-производственной деятельности ФГБУ ЦСП ФМБА России Герман Шипулин, которого цитирует ведомство.В настоящее время готовятся документы для регистрации тест-системы в Росздравнадзоре, ожидается, что её зарегистрируют в начале июля, уточнили в ФМБА.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество