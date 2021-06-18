https://ria.ru/20210618/tema-1737511430.html

На Украине раскрыли главную тему переговоров Байдена и Зеленского

На Украине раскрыли главную тему переговоров Байдена и Зеленского - РИА Новости, 18.06.2021

На Украине раскрыли главную тему переговоров Байдена и Зеленского

Главной темой предстоящих переговоров Владимира Зеленского и Джо Байдена станет возможность привлечения США к урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом в... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T09:02

2021-06-18T09:02

2021-06-18T15:37

дмитрий кулеба

донбасс

мид украины

владимир зеленский

джо байден

сша

украина

политика

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Главной темой предстоящих переговоров Владимира Зеленского и Джо Байдена станет возможность привлечения США к урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом в эфире телеканала "1+1" рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Он считает, что поездка украинского лидера в Соединенные Штаты поможет усилить сотрудничество двух стран в области безопасности, а также поспособствует укреплению обороноспособности Украины.Конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года, но весной напряженность усилилась. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ. По данным ООН, за семь лет погибли около 13 тысяч человек. Москва не раз заявляла, что заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис. При этом в Кремле отвергают обвинения Киева в причастности к конфликту.

https://ria.ru/20210616/ukraina-1737126600.html

донбасс

сша

украина

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дмитрий кулеба, донбасс, мид украины, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, политика