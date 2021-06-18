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На Украине раскрыли главную тему переговоров Байдена и Зеленского
На Украине раскрыли главную тему переговоров Байдена и Зеленского - РИА Новости, 18.06.2021
На Украине раскрыли главную тему переговоров Байдена и Зеленского
Главной темой предстоящих переговоров Владимира Зеленского и Джо Байдена станет возможность привлечения США к урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом в... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T09:02
2021-06-18T15:37
дмитрий кулеба
донбасс
мид украины
владимир зеленский
джо байден
сша
украина
политика
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Главной темой предстоящих переговоров Владимира Зеленского и Джо Байдена станет возможность привлечения США к урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом в эфире телеканала "1+1" рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Он считает, что поездка украинского лидера в Соединенные Штаты поможет усилить сотрудничество двух стран в области безопасности, а также поспособствует укреплению обороноспособности Украины.Конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года, но весной напряженность усилилась. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ. По данным ООН, за семь лет погибли около 13 тысяч человек. Москва не раз заявляла, что заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис. При этом в Кремле отвергают обвинения Киева в причастности к конфликту.
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дмитрий кулеба, донбасс, мид украины, владимир зеленский, джо байден, сша, украина, политика
На Украине раскрыли главную тему переговоров Байдена и Зеленского
09:02 18.06.2021 (обновлено: 15:37 18.06.2021)
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /

Кулеба заявил, что Байден и Зеленский обсудят привлечение США к ситуации в Донбассе

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Главной темой предстоящих переговоров Владимира Зеленского и Джо Байдена станет возможность привлечения США к урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом в эфире телеканала "1+1" рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Мы вошли в стадию подготовки визита <…> Будет много других тем, но эта тема номер один", — подчеркнул министр.
Он считает, что поездка украинского лидера в Соединенные Штаты поможет усилить сотрудничество двух стран в области безопасности, а также поспособствует укреплению обороноспособности Украины.
Конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года, но весной напряженность усилилась. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ. По данным ООН, за семь лет погибли около 13 тысяч человек. Москва не раз заявляла, что заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис. При этом в Кремле отвергают обвинения Киева в причастности к конфликту.
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Дмитрий КулебаДонбассМИД УкраиныВладимир ЗеленскийДжо БайденСШАУкраинаПолитика
 
 
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