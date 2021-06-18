https://ria.ru/20210618/tekhnologii-1737538235.html

Виртуальная певица Алена – совместный проект специалистов Китая и России

Виртуальная певица Алена – совместный проект специалистов Китая и России - РИА Новости, 18.06.2021

Виртуальная певица Алена – совместный проект специалистов Китая и России

Недавно была выпущена песня "Навстречу счастью шагай!", совместно исполняемая китайскими и российскими виртуальными певцами. В песне российская виртуальная... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T11:58

2021-06-18T11:58

2021-06-18T11:58

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МОСКВА, 18 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Недавно была выпущена песня "Навстречу счастью шагай!", совместно исполняемая китайскими и российскими виртуальными певцами. В песне российская виртуальная певица Алена привлекла внимание многих посетителей Интернета своей внешностью, певческим голосом и обаятельной осанкой и танцевальными движениями.Алена разработана китайскими и российскими технологическими компаниями с использованием Искусственного Интеллекта, захвата движения, синтеза речи и ряда других передовых технологий. В ней собраны последние достижения исследований и разработок в инновационной сфере двух стран. Это первый полноценный виртуальный персонаж - результат сотрудничества между Китаем и Россией. У неё привлекательные черты лица, стройная фигура. Молодой и яркий персонаж радует взгляд людей обеих стран.Команда дизайнеров из российской технологической компании Маливар, ответственная за дизайн изображений и создание моделей Алены, создала несколько эскизов с разными вариантами внешности и в последствии длительных обсуждений был выбран наиболее подходящий образ. "Её светло-русые волосы выдают славянское происхождение. Распахнутые глаза - открытость миру, а острые черты лица - знак интеллигентности и интеллекта. Алена сдержанна, но, как молодая девушка, она рада новым людям и всегда готова к интересным приключениям", - сказал Валерий Шарипов, президент российской технологической компании Маливар.Реалистичное изображение Алёны - это высокоточный (многополигональный) персонаж, смоделированный в 3D, что требовало от команды дизайнеров стремиться к совершенству в каждом аспекте и основательно подходить к каждой детали. "Создание фотореалистичных героев —это сложный процесс: нужно создавать много корректирующих блендшейпов, например, отрисовывать состояния кистей рук, мимику лица и многое другое; прорабатывать текстуры кожи и другие небольшие, но отличительные, детали во внешности", - отметил Шарипов. По его словам, для результата команда дизайнеров строго контролировала каждую деталь в процессе создания Алены.Алена не только имеет внешность, неотличимую от реального человека, но и имеет собственный уникальный голос, который создан с помощью мощной интеллектуальной голосовой технологии. Китайская компания iFlytek отвечала за синтез голоса и создание голосовой базы виртуального персонажа. Генеральный директор iFlytek в сфере Consumer BG Гао Цзинвэнь сказала, что голосовая база Алены имеет очень высокую эффективность. После ввода текста он может преобразоваться в голос Алёны в режиме реального времени. В то же время создание голосовой базы Алены было большим прорывом для команды, отвечающей за синтез голоса. "Мы достигли впечатляющих результатов. Мы собрали лишь полчаса исходных звуковых данных Алены. Используя голос Алены в течение 30 минут, мы создали её голосовую базу. Такая технология значительно уменьшает сложность формирования голосовой базы в будущем", - сказала Гао Цзинвэнь.Говоря о многоязычной звуковой базе Алены, Гао Цзинвэнь добавила, что в дополнение к русскому языку Алёна может говорить на китайском и английском языках. На этот раз компания iFlytek разработала новую многоязычную унифицированную модель для Алены, т. е. унифицировала систему многоязычных функций на входной стороне, реализовала обучение многоязычных данных внутри модели, в результате звуки на китайском, русском и других языках можно компоновать. Алёна не только может не просто говорить на многих языках. Её эмоции и тон весьма естественны. Это также связано с некоторыми исследованиями и улучшениями, внесёнными в формирование её звуковой базы.Алена - результат сотрудничества Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества (2020 - 2021 гг.), которые стали прекрасным фундаментом для празднования и развития технологий совместных исследований и разработок между Китаем, Россией и другими странами мира. Развитие искусственного интеллекта – это одно из направлений для совместного исследования мира. Как сказала Гао Цзинвэнь, совместная разработка данного проекта является хорошим началом для обменов и сотрудничества между китайскими и российскими технологическими компаниями. "Наше взаимодействие было наполнено доверием и синергией", - Валерий Шарипов сделал такое заявление, сказав, что полон надежд на дальнейшие перспективы сотрудничества научно-технических компаний двух стран.

https://ria.ru/20210617/promproizvodstvo-1737432692.html

https://ria.ru/20210614/kitay-1736932144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, китай, технологии