https://ria.ru/20210618/tatarstan-1737576933.html

Жителя Татарстана обвинили в истязании и насилии над детьми

Жителя Татарстана обвинили в истязании и насилии над детьми - РИА Новости, 18.06.2021

Жителя Татарстана обвинили в истязании и насилии над детьми

Житель Татарстана предстанет перед судом по обвинению в насилии над падчерицами и дочерью и истязании девочек и сына, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T14:57

2021-06-18T14:57

2021-06-18T14:57

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Житель Татарстана предстанет перед судом по обвинению в насилии над падчерицами и дочерью и истязании девочек и сына, сообщает прокуратура республики."Зеленодольская городская прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя села Осиново. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями "изнасилование", "насильственные действия сексуального характера", "истязание", "уничтожение официальных документов", "умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества", - говорится в сообщении.По версии следствия, с мая 2012 года по февраль 2020 года обвиняемый неоднократно насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы 1998 года рождения. При этом он систематически наносил ей побои, а также уничтожил её личные документы, свидетельство о рождении дочери, разбил два принадлежащих ей мобильных телефона. Также в указанный период обвиняемый, как установило следствие, неоднократно избивал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы 2000 года рождения и дочери 2004 года рождения.Кроме того, мужчина обвиняется в истязании дочери 2012 года рождения, сына 2008 года рождения и гражданской супруги.Свою вину мужчина не признал, на время следствия по решению суда он заключён под стражу. Уголовное дело направлено в Зеленодольский городской суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20210616/omsk-1737244689.html

https://ria.ru/20210523/nasilie-1733534760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), происшествия