https://ria.ru/20210618/taramova-1737637331.html

Чеченский министр предложил Симоньян лично поговорить с Тарамовой

Чеченский министр предложил Симоньян лично поговорить с Тарамовой - РИА Новости, 18.06.2021

Чеченский министр предложил Симоньян лично поговорить с Тарамовой

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев предложил главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T20:27

2021-06-18T20:27

2021-06-18T20:27

россия

ахмед дудаев

маргарита симоньян

рамзан кадыров

грозный

махачкала

общество

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ГРОЗНЫЙ, 18 июн – РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев предложил главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян приехать в республику и пообщаться с вывезенной из кризисного центра в Махачкале чеченкой Халимат Тарамовой.Ранее Симоньян прокомментировала в своем Telegram-канале видео встречи Тарамовой с чеченскими правозащитниками, заметив, что девушка стояла босая в присутствии мужчин, держась за спинку дивана и пошатываясь. В пятницу Симоньян рассказала, что поговорила по телефону сначала с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а после с самой Халимат. Девушка сказала, что с ней все в порядке. Симоньян предложила Тарамовой звонить ей лично, если потребуется помощь."Согласно нашим обычаям и традициям, девушки не садятся в присутствии чужих мужчин. То, что у нас правозащитой занимаются в основном мужчины, это тоже нормальное явление. Что касается того, что она босая, так у нас вообще не принято носить обувь в домах, приглядитесь к остальным людям на видео", - написал в Instagram министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.Он предложил главреду приехать в Чечню и лично пообщаться с Тарамовой."Если вас так шокирует, что она стоит в присутствии мужчин, но при этом не беспокоит, что ее без уведомления родственников вывезли из республики и в компании около 10 женщин держали неделю в антисанитарных условиях, не выпуская на улицу и не разрешая общаться с родственниками, то почему бы не приехать и не пообщаться с ней лично?" - заметил Дудаев.Ранее правозащитница Светлана Анохина выложила в соцсеть видео с просьбой о помощи. По ее словам, в Дагестане в кризисную квартиру для женщин, нуждающихся в защите и помощи, пытались ворваться местные полицейские вместе с коллегами из Чечни. В соцсетях появилась информация, что полицейские искали жительницу Чечни, сбежавшую в соседний регион. Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил, что девушка уже вернулась домой из кризисного центра, а сотрудники правоохранительных органов и родственники Тарамовой не совершали неправомерных действий в ее отношении.Тарамова на встрече с правозащитниками в Грозном заявила, что не помнит, как оказалась в Дагестане. Она добавила, что в настоящее время находится в кругу семьи, на нее не оказывается никакого давления, семья ее поддерживает и успокаивает.

https://ria.ru/20210617/taramova-1737484938.html

https://ria.ru/20210616/ombudsmen-1737212504.html

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грозный

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ахмед дудаев, маргарита симоньян, рамзан кадыров, грозный, махачкала, общество