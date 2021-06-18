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Оперштаб продлил ограничение авиасообщения с Танзанией
Оперштаб продлил ограничение авиасообщения с Танзанией - РИА Новости, 18.06.2021
Оперштаб продлил ограничение авиасообщения с Танзанией
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса продлил ограничение авиасообщения России с Танзанией до 19 июля. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T20:59
2021-06-18T20:59
2021-06-18T21:11
коронавирус covid-19
россия
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туризм
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса продлил ограничение авиасообщения России с Танзанией до 19 июля."С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании действующие ограничения по авиасообщению продлены до 19 июля 2021 года включительно", - говорится в сообщении.
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коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, танзания
Оперштаб продлил ограничение авиасообщения с Танзанией
20:59 18.06.2021 (обновлено: 21:11 18.06.2021)
Оперштаб продлил ограничение авиасообщения с Танзанией до 19 июля