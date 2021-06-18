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Оперштаб продлил ограничение авиасообщения с Танзанией

Оперштаб продлил ограничение авиасообщения с Танзанией - РИА Новости, 18.06.2021

Оперштаб продлил ограничение авиасообщения с Танзанией

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса продлил ограничение авиасообщения России с Танзанией до 19 июля. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T20:59

2021-06-18T20:59

2021-06-18T21:11

коронавирус covid-19

россия

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туризм

танзания

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса продлил ограничение авиасообщения России с Танзанией до 19 июля."С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании действующие ограничения по авиасообщению продлены до 19 июля 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

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коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, танзания