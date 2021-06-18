https://ria.ru/20210618/surkov-1737606032.html

Сурков назвал события в Крыму первой контратакой России против Запада

Сурков назвал события в Крыму первой контратакой России против Запада - РИА Новости, 18.06.2021

Сурков назвал события в Крыму первой контратакой России против Запада

Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков, говоря о кризисе на Украине и ситуации с Крымом, назвал это первой контратакой Москвы против Запада. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T17:36

2021-06-18T17:36

2021-06-18T17:44

россия

присоединение крыма к рф

владислав сурков

республика крым

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151554/51/1515545111_0:0:3402:1914_1920x0_80_0_0_d68d1cb9da88e46aab7b52d95d47b17a.jpg

ЛОНДОН, 18 июн - РИА Новости. Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков, говоря о кризисе на Украине и ситуации с Крымом, назвал это первой контратакой Москвы против Запада."Я горжусь тем, что я был частью повторного завоевания. Это было первое геополитическое контрнаступление России на Запад и такое решительное. Это была честь для меня. Можно ли было успешнее провести это? Конечно... Но что есть, то есть", - заявил Сурков в интервью газете Financial Times.На Украине в 2014 году произошел госпереворот, поддержанный странами Запада. Как заявлял бывший премьер Украины Николай Азаров, в частности, при посольстве США во время "евромайдана" существовала группа, которая координировала все действия по свержению законной украинской власти.После госпереворота на Украине власти Крыма провели референдум, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210609/sanktsii-1736264808.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, присоединение крыма к рф, владислав сурков, республика крым, в мире