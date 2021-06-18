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Сурков назвал события в Крыму первой контратакой России против Запада
Сурков назвал события в Крыму первой контратакой России против Запада - РИА Новости, 18.06.2021
Сурков назвал события в Крыму первой контратакой России против Запада
Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков, говоря о кризисе на Украине и ситуации с Крымом, назвал это первой контратакой Москвы против Запада. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T17:36
2021-06-18T17:44
россия
присоединение крыма к рф
владислав сурков
республика крым
в мире
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ЛОНДОН, 18 июн - РИА Новости. Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков, говоря о кризисе на Украине и ситуации с Крымом, назвал это первой контратакой Москвы против Запада."Я горжусь тем, что я был частью повторного завоевания. Это было первое геополитическое контрнаступление России на Запад и такое решительное. Это была честь для меня. Можно ли было успешнее провести это? Конечно... Но что есть, то есть", - заявил Сурков в интервью газете Financial Times.На Украине в 2014 году произошел госпереворот, поддержанный странами Запада. Как заявлял бывший премьер Украины Николай Азаров, в частности, при посольстве США во время "евромайдана" существовала группа, которая координировала все действия по свержению законной украинской власти.После госпереворота на Украине власти Крыма провели референдум, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, присоединение крыма к рф, владислав сурков, республика крым, в мире
Сурков назвал события в Крыму первой контратакой России против Запада
17:36 18.06.2021 (обновлено: 17:44 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владислав Сурков перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 1 марта 2018
Помощник президента РФ Владислав Сурков перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 1 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Владислав Сурков назвал события 2014 года в Крыму первой контратакой России против Запада

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ЛОНДОН, 18 июн - РИА Новости. Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков, говоря о кризисе на Украине и ситуации с Крымом, назвал это первой контратакой Москвы против Запада.
"Я горжусь тем, что я был частью повторного завоевания. Это было первое геополитическое контрнаступление России на Запад и такое решительное. Это была честь для меня. Можно ли было успешнее провести это? Конечно... Но что есть, то есть", - заявил Сурков в интервью газете Financial Times.
На Украине в 2014 году произошел госпереворот, поддержанный странами Запада. Как заявлял бывший премьер Украины Николай Азаров, в частности, при посольстве США во время "евромайдана" существовала группа, которая координировала все действия по свержению законной украинской власти.
После госпереворота на Украине власти Крыма провели референдум, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Сумка с флажком ЕС в здании Европейского парламента в брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 11:47
В Евросоюзе одобрили продление санкций против Крыма, сообщил источник
 
РоссияПрисоединение Крыма к РФВладислав СурковРеспублика КрымВ мире
 
 
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