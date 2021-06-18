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Московские мировые суды будут пускать только привитых журналистов
Московские мировые суды будут пускать только привитых журналистов - РИА Новости, 18.06.2021
Московские мировые суды будут пускать только привитых журналистов
Московские мировые суды будут пускать на процессы только зрителей и журналистов, сделавших вакцину или имеющих антитела, сообщается на официальном портале... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T14:54
2021-06-18T14:54
2021-06-18T14:58
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Московские мировые суды будут пускать на процессы только зрителей и журналистов, сделавших вакцину или имеющих антитела, сообщается на официальном портале мировых судов.Помимо этого, попасть на личный прием к мировым судьям смогут тоже только люди, имеющие сертификат о вакцинации или справку о наличии антител. Процессуальные документы можно будет подать только через почту или в электронном виде. Ознакомится с материалами или получить документы можно согласовав заранее время с сотрудниками суда."Вход в здания судебных участков осуществляется строго при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) и возможен после измерения температуры тела посетителя специальным устройством. На судебных участках следует соблюдать социальную дистанцию", - отмечается в объявлении."Изменений в режиме работы районных судов и Московского городского суда нет", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
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вакцинация россиян от covid-19, россия, здоровье - общество, москва, общество
Московские мировые суды будут пускать только привитых журналистов
14:54 18.06.2021 (обновлено: 14:58 18.06.2021)
Московские мировые суды будут пускать только привитых журналистов
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Московские мировые суды будут пускать на процессы только зрителей и журналистов, сделавших вакцину или имеющих антитела, сообщается на официальном портале мировых судов.
"Доступ в здания судов лиц, не являющихся участниками процессов (в том числе представителей средств массовой информации), временно ограничен, за исключением имеющих сертификат о вакцинации или справку о наличии антител", - сказано в объявлении.
Помимо этого, попасть на личный прием к мировым судьям смогут тоже только люди, имеющие сертификат о вакцинации или справку о наличии антител. Процессуальные документы можно будет подать только через почту или в электронном виде. Ознакомится с материалами или получить документы можно согласовав заранее время с сотрудниками суда.
"Вход в здания судебных участков осуществляется строго при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) и возможен после измерения температуры тела посетителя специальным устройством. На судебных участках следует соблюдать социальную дистанцию", - отмечается в объявлении.
"Изменений в режиме работы районных судов и Московского городского суда
нет", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.