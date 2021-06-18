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Суд продлил сотруднику ФБК* Ляскину запрет выходить по ночам из дома
Суд продлил сотруднику ФБК* Ляскину запрет выходить по ночам из дома - РИА Новости, 18.06.2021
Суд продлил сотруднику ФБК* Ляскину запрет выходить по ночам из дома
Тверской суд Москвы до 26 ноября продлил запрет определённых действий в отношении соратника Алексея Навального и сотрудника "Фонда борьбы с коррупцией"*... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T18:46
2021-06-18T18:46
россия
николай ляскин
фонд борьбы с коррупцией
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы до 26 ноября продлил запрет определённых действий в отношении соратника Алексея Навального и сотрудника "Фонда борьбы с коррупцией"* (признан иноагентом и запрещён в РФ) Николая Ляскина по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил при проведении митингов, сообщили РИА Новости в суде.Басманный суд 1 февраля запретил Ляскину покидать дом, за исключением двухчасовой прогулки, пользоваться интернетом и телефоном, а также общаться с другими участниками процесса."Тверской районный суд продлил в отношении Ляскина Н. меру пресечения в виде запрета определенных действий до 26 ноября", - сказала собеседница агентства.В суде добавили, что дело было передано по подсудности из Тверского в Преображенский суд. Это связано с тем, что протестующие дошли до СИЗО "Матросская тишина", и преступление считается оконченным там.* Организация, признанная иностранным агентом и экстремистской организацией в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210616/putin-1737310805.html
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россия, николай ляскин, фонд борьбы с коррупцией, москва, происшествия
Суд продлил сотруднику ФБК* Ляскину запрет выходить по ночам из дома
18:46 18.06.2021
 
© РИА Новости / аккаунт Николая ляскина в сети FacebookГлава московского штаба Алексея Навального Николай Ляскин
Глава московского штаба Алексея Навального Николай Ляскин - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / аккаунт Николая ляскина в сети Facebook

Суд в Москве продлил сотруднику ФБК* Николаю Ляскину запрет определённых действий до 26 ноября

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы до 26 ноября продлил запрет определённых действий в отношении соратника Алексея Навального и сотрудника "Фонда борьбы с коррупцией"* (признан иноагентом и запрещён в РФ) Николая Ляскина по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил при проведении митингов, сообщили РИА Новости в суде.
Басманный суд 1 февраля запретил Ляскину покидать дом, за исключением двухчасовой прогулки, пользоваться интернетом и телефоном, а также общаться с другими участниками процесса.
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"Тверской районный суд продлил в отношении Ляскина Н. меру пресечения в виде запрета определенных действий до 26 ноября", - сказала собеседница агентства.
В суде добавили, что дело было передано по подсудности из Тверского в Преображенский суд. Это связано с тем, что протестующие дошли до СИЗО "Матросская тишина", и преступление считается оконченным там.
* Организация, признанная иностранным агентом и экстремистской организацией в России.
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