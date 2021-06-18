https://ria.ru/20210618/studentka-1737525957.html

В Нижегородской области продолжаются поиски американской студентки

В Нижегородской области продолжаются поиски американской студентки - РИА Новости, 18.06.2021

В Нижегородской области продолжаются поиски американской студентки

Ночные поиски гражданки США, пропавшей без вести в Нижегородской области, не принесли результатов, сейчас они продолжаются, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T10:47

2021-06-18T10:47

2021-06-18T14:05

россия

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сша

бор

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн - РИА Новости. Ночные поиски гражданки США, пропавшей без вести в Нижегородской области, не принесли результатов, сейчас они продолжаются, сообщили РИА Новости в поисково-спасательном отряде "Волонтер НН".Ранее в группе поисково-спасательного отряда "Волонтер НН" была опубликована ориентировка с просьбой помочь в поисках 34-летней Кетрин Сироу. Как сообщил РИА Новости координатор поисково-спасательного отряда "Волонтер НН" Сергей Шухрин, девушка приехала в Нижегородскую область из Калифорнии, училась на адвоката в университете. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (Убийство)."Новых данных по пропавшей девушке нет. Проводятся поисковые мероприятия. Вчера в них принимали участие 12 экипажей наших волонтеров - это 46 человек. В поисках также участвовали сотрудники полиции, СК, другой поисковый отряд. Сегодня мы снова будем участвовать в поисках", - рассказала собеседница агентства.Она добавила, что к поискам привлекли кинологов. В четверг пропавшую американку искали возле поселка Линда, потом переместились на территорию рядом с поселком Рекшино.Следователи нижегородского управления СК обратились к местным жителям за помощью в поисках без вести пропавшей американской студентки, распространив стоп-кадры с камер наблюдения в магазине, сообщается на сайте ведомства."В настоящее время следствием проверяется информация о том, что 15 июня около 18.30 девушка вышла из дома №106 по улице Максима Горького в город Бор, где постоянно проживала, после чего села в неустановленное следствием транспортное средство и направилась в направлении деревни Рекшино Борского района", - говорится в сообщении.Следователи обратились за помощью к жителям города Бор и Нижегородской области в установлении обстоятельств исчезновения девушки. "Просим всех граждан, видевших где-либо девушку в период с 18:00 до 20:00 15 июня, обратиться в дежурную часть следственного управления. Кроме того, просим всех граждан, на транспортных средствах и жилищах которых установлен видеорегистратор (камеры видеонаблюдения), просмотреть записи в период времени с 18:00 до 20:00 15 июня и при наличии значимой информации сохранить их и сообщить об этом дежурному", - говорится в сообщении.По версии следствия, 15 июня из квартиры в городе Бор ушла и не вернулась 34-летняя иностранная гражданка и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Установлено, что пропавшая с 2019 года проживала в квартире в городе Бор, обучалась в магистратуре Нижегородского университета имени Лобачевского. Последний раз выходила на связь с матерью по телефону 15 июня, сообщив, что передвигается на автомашине с неизвестными.

https://ria.ru/20210616/abkhaziya-1737220022.html

https://ria.ru/20210615/kreml-1737061116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), сша, бор, происшествия