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Песков ответил на вопрос о работе Путина над статьей о коренных народах
Песков ответил на вопрос о работе Путина над статьей о коренных народах - РИА Новости, 18.06.2021
Песков ответил на вопрос о работе Путина над статьей о коренных народах
Президент РФ Владимир Путин пока не приступал к написанию статьи насчет коренных народов, в том числе на Украине, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T11:54
2021-06-18T11:54
2021-06-18T11:55
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не приступал к написанию статьи насчет коренных народов, в том числе на Украине, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Пока нет", - сказал Песков.Президент Украины Владимир Зеленский ранее внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в перечень коренных народов.Путин, комментируя эту законодательную инициативу, заявил, что деление на коренные и некоренные народы напоминает практику нацистов и такое решение может привести к оттоку людей из Украины.Он также сказал, что хотел бы высказаться на этот счет более основательно и подробно, возможно, подготовить отдельную статью.Президент уже не раз писал и публиковал свои статьи. Последняя была посвящена истории Второй мировой войны.
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россия, верховная рада украины, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, украина, политика
Песков ответил на вопрос о работе Путина над статьей о коренных народах
11:54 18.06.2021 (обновлено: 11:55 18.06.2021)
Песков заявил, что Путин пока не начинал работу над статьей о коренных народах