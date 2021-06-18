https://ria.ru/20210618/statya-1737537807.html

Песков ответил на вопрос о работе Путина над статьей о коренных народах

Песков ответил на вопрос о работе Путина над статьей о коренных народах - РИА Новости, 18.06.2021

Песков ответил на вопрос о работе Путина над статьей о коренных народах

Президент РФ Владимир Путин пока не приступал к написанию статьи насчет коренных народов, в том числе на Украине, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T11:54

2021-06-18T11:54

2021-06-18T11:55

россия

верховная рада украины

владимир зеленский

дмитрий песков

владимир путин

украина

политика

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не приступал к написанию статьи насчет коренных народов, в том числе на Украине, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Пока нет", - сказал Песков.Президент Украины Владимир Зеленский ранее внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. В проекте закона русские не включены в перечень коренных народов.Путин, комментируя эту законодательную инициативу, заявил, что деление на коренные и некоренные народы напоминает практику нацистов и такое решение может привести к оттоку людей из Украины.Он также сказал, что хотел бы высказаться на этот счет более основательно и подробно, возможно, подготовить отдельную статью.Президент уже не раз писал и публиковал свои статьи. Последняя была посвящена истории Второй мировой войны.

https://ria.ru/20210611/statya-1736636590.html

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россия, верховная рада украины, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, украина, политика