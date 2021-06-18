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В Брянской области мужчина, организовавший нарколабораторию, получил срок
В Брянской области мужчина, организовавший нарколабораторию, получил срок - РИА Новости, 18.06.2021
В Брянской области мужчина, организовавший нарколабораторию, получил срок
Суд приговорил к 18 годам колонии жителя Брянской области за организацию лаборатории по производству синтетических наркотиков, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T13:13
2021-06-18T13:13
2021-06-18T13:13
россия
карачевский район
брянская область
происшествия
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БРЯНСК, 18 июн – РИА Новости. Суд приговорил к 18 годам колонии жителя Брянской области за организацию лаборатории по производству синтетических наркотиков, сообщает прокуратура региона.Житель области признан виновным в "незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере" и покушении на их сбыт.В суде установлено, что в прошлом году мужчина купил в Карачевском районе дом и организовал в нем лабораторию по производству наркотических средств синтетического происхождения для их сбыта. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли лабораторное оборудование, химические реактивы, а также свыше 8 килограммов наркотических средств мефедрон и PVP, часть которых уже была расфасована и подготовлена к сбыту, сообщает надзорный орган.
https://ria.ru/20210607/proisshestviya-1736046707.html
россия
карачевский район
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россия, карачевский район, брянская область, происшествия
В Брянской области мужчина, организовавший нарколабораторию, получил срок
Житель Брянской области получил 18 лет колонии за организацию нарколаборатории