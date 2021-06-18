https://ria.ru/20210618/srok-1737555084.html

В Брянской области мужчина, организовавший нарколабораторию, получил срок

В Брянской области мужчина, организовавший нарколабораторию, получил срок - РИА Новости, 18.06.2021

В Брянской области мужчина, организовавший нарколабораторию, получил срок

Суд приговорил к 18 годам колонии жителя Брянской области за организацию лаборатории по производству синтетических наркотиков, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T13:13

2021-06-18T13:13

2021-06-18T13:13

россия

карачевский район

брянская область

происшествия

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БРЯНСК, 18 июн – РИА Новости. Суд приговорил к 18 годам колонии жителя Брянской области за организацию лаборатории по производству синтетических наркотиков, сообщает прокуратура региона.Житель области признан виновным в "незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере" и покушении на их сбыт.В суде установлено, что в прошлом году мужчина купил в Карачевском районе дом и организовал в нем лабораторию по производству наркотических средств синтетического происхождения для их сбыта. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли лабораторное оборудование, химические реактивы, а также свыше 8 килограммов наркотических средств мефедрон и PVP, часть которых уже была расфасована и подготовлена к сбыту, сообщает надзорный орган.

https://ria.ru/20210607/proisshestviya-1736046707.html

россия

карачевский район

брянская область

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2021

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россия, карачевский район, брянская область, происшествия