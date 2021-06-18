Москалькова направит Лаврову список россиян в американских тюрьмах
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Омбудсмен Москалькова направит Лаврову список россиян, находящихся в американских тюрьмах
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направит главе МИД РФ Сергею Лаврову списки россиян, находящихся в тюрьмах в США, для возможного обмена.
"Сегодня было заявлено о возможности обмена. И мы намерены написать письмо Сергею Викторовичу Лаврову, передать список тех граждан, с которыми мы постоянно работаем последние годы по их положению в США, это (Константин) Ярошенко, (Виктор) Бут и целый ряд других людей", - сказала омбудсмен, слова которой приводит пресс-служба.
В среду президент РФ Владимир Путин по итогам саммита РФ - США в Женеве сообщил, что обсуждал с президентом США Джо Байденом тему обмена осужденными и в этой сфере могут быть найдены компромиссы.
Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.