https://ria.ru/20210618/spisok-1737601484.html

Москалькова направит Лаврову список россиян в американских тюрьмах

Москалькова направит Лаврову список россиян в американских тюрьмах - РИА Новости, 18.06.2021

Москалькова направит Лаврову список россиян в американских тюрьмах

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направит главе МИД РФ Сергею Лаврову списки россиян, находящихся в тюрьмах в США, для возможного... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T17:15

2021-06-18T17:15

2021-06-18T17:15

россия

виктор бут

джо байден

владимир путин

женева (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_0:1:3077:1732_1920x0_80_0_0_791d5a4a4ed61d3819f0774ffc62faaa.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направит главе МИД РФ Сергею Лаврову списки россиян, находящихся в тюрьмах в США, для возможного обмена."Сегодня было заявлено о возможности обмена. И мы намерены написать письмо Сергею Викторовичу Лаврову, передать список тех граждан, с которыми мы постоянно работаем последние годы по их положению в США, это (Константин) Ярошенко, (Виктор) Бут и целый ряд других людей", - сказала омбудсмен, слова которой приводит пресс-служба.В среду президент РФ Владимир Путин по итогам саммита РФ - США в Женеве сообщил, что обсуждал с президентом США Джо Байденом тему обмена осужденными и в этой сфере могут быть найдены компромиссы.Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.

https://ria.ru/20210617/yaroshenko-1737487419.html

https://ria.ru/20210616/but-1737327165.html

россия

женева (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виктор бут, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире