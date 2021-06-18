https://ria.ru/20210618/spasenie-1737563152.html
Пожарные в Югре спасли от сороки и приютили выпавшего из гнезда бельчонка
Пожарные в Югре спасли от сороки и приютили выпавшего из гнезда бельчонка - РИА Новости, 18.06.2021
Пожарные в Югре спасли от сороки и приютили выпавшего из гнезда бельчонка
Сотрудники пожарной части в Нефтеюганском районе ХМАО спасли бельчонка, рассказали в пресс-службе районной администрации. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T13:52
2021-06-18T13:52
2021-06-18T15:06
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нефтеюганский район
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июн — РИА Новости. Сотрудники пожарной части в Нефтеюганском районе ХМАО спасли бельчонка, рассказали в пресс-службе районной администрации."В поселке Каркатеевы на территории 25-й пожарно-спасательной части сотрудники защитили пушистого малыша от сороки. Предположительно, бельчонок выпал из своего гнезда", — говорится в сообщении.В администрации Нефтеюганского района отметили, что вернуть "домой" бельчонка не удалось, его временно приютил один из сотрудников пожарной части. Детеныш чувствует себя хорошо.Сейчас зверька кормят из пипетки специальным молоком. Как только он подрастет, его выпустят на волю.
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нефтеюганский район
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нефтеюганский район
Пожарные в Югре спасли от сороки и приютили выпавшего из гнезда бельчонка
13:52 18.06.2021 (обновлено: 15:06 18.06.2021)
Сотрудники пожарной части в Нефтеюганском районе ХМАО спасли от сороки бельчонка
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июн — РИА Новости. Сотрудники пожарной части в Нефтеюганском районе ХМАО спасли бельчонка, рассказали в пресс-службе районной администрации.
"В поселке Каркатеевы на территории 25-й пожарно-спасательной части сотрудники защитили пушистого малыша от сороки. Предположительно, бельчонок выпал из своего гнезда", — говорится в сообщении.
В администрации Нефтеюганского района
отметили, что вернуть "домой" бельчонка не удалось, его временно приютил один из сотрудников пожарной части. Детеныш чувствует себя хорошо.
Сейчас зверька кормят из пипетки специальным молоком. Как только он подрастет, его выпустят на волю.