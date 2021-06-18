https://ria.ru/20210618/spasenie-1737563152.html

Пожарные в Югре спасли от сороки и приютили выпавшего из гнезда бельчонка

Пожарные в Югре спасли от сороки и приютили выпавшего из гнезда бельчонка - РИА Новости, 18.06.2021

Пожарные в Югре спасли от сороки и приютили выпавшего из гнезда бельчонка

Сотрудники пожарной части в Нефтеюганском районе ХМАО спасли бельчонка, рассказали в пресс-службе районной администрации. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T13:52

2021-06-18T13:52

2021-06-18T15:06

хорошие новости

нефтеюганский район

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июн — РИА Новости. Сотрудники пожарной части в Нефтеюганском районе ХМАО спасли бельчонка, рассказали в пресс-службе районной администрации."В поселке Каркатеевы на территории 25-й пожарно-спасательной части сотрудники защитили пушистого малыша от сороки. Предположительно, бельчонок выпал из своего гнезда", — говорится в сообщении.В администрации Нефтеюганского района отметили, что вернуть "домой" бельчонка не удалось, его временно приютил один из сотрудников пожарной части. Детеныш чувствует себя хорошо.Сейчас зверька кормят из пипетки специальным молоком. Как только он подрастет, его выпустят на волю.

https://ria.ru/20210618/spasenie-1737552244.html

нефтеюганский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нефтеюганский район