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Хорошие новости
https://ria.ru/20210618/spasenie-1737552244.html
В Москве спасли утят, провалившихся в ливневку
В Москве спасли утят, провалившихся в ливневку - РИА Новости, 18.06.2021
В Москве спасли утят, провалившихся в ливневку
Спасатели достали утят из ливневой канализации в московском районе Раменки, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ в пятницу. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T13:00
2021-06-18T13:00
хорошие новости
россия
гочсипб
городское хозяйство москвы
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Спасатели достали утят из ливневой канализации в московском районе Раменки, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ в пятницу."Утром 18 июня в службу экстренного вызова "112" поступило сообщение: на Ломоносовском проспекте в водосточную решётку провалились шесть утят. На место происшествия был выслан расчет аварийно-спасательного отряда №8 Пожарно-спасательного центра города Москвы. По прибытии спасатели открыли люк и достали утят из ливневой канализации", - рассказал собеседник агентства.Птенцы не пострадали и после спасения были выпущены в парковой зоне к маме-утке.
https://ria.ru/20210616/spasenie-1737222874.html
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россия, гочсипб, городское хозяйство москвы, москва, происшествия
В Москве спасли утят, провалившихся в ливневку
13:00 18.06.2021
 
© РИА Новости / пресс-служба департамента ГОЧСиПБ МосквыУтята
Утята - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / пресс-служба департамента ГОЧСиПБ Москвы

Спасатели достали утят из ливневой канализации в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Спасатели достали утят из ливневой канализации в московском районе Раменки, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ в пятницу.
"Утром 18 июня в службу экстренного вызова "112" поступило сообщение: на Ломоносовском проспекте в водосточную решётку провалились шесть утят. На место происшествия был выслан расчет аварийно-спасательного отряда №8 Пожарно-спасательного центра города Москвы. По прибытии спасатели открыли люк и достали утят из ливневой канализации", - рассказал собеседник агентства.
Птенцы не пострадали и после спасения были выпущены в парковой зоне к маме-утке.
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