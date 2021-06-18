https://ria.ru/20210618/skachkov-1737602389.html

Лидер "Землян" прокомментировал свое попадание в черный список Украины

Лидер "Землян" прокомментировал свое попадание в черный список Украины - РИА Новости, 18.06.2021

Лидер "Землян" прокомментировал свое попадание в черный список Украины

Лидер музыкальной группы "Земляне" Сергей Скачков заявил, что внесение его в черный список Украины никак не повлияет на творчество. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T17:18

2021-06-18T17:18

2021-06-18T19:44

культура

группа "земляне"

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в мире

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Лидер музыкальной группы "Земляне" Сергей Скачков заявил, что внесение его в черный список Украины никак не повлияет на творчество."Что от этого паноптикума ждать. Вполне все закономерно. Ничего удивительного. <...> Я был в Крыму, каждый год я там бываю. <...> В Ялте работал и в Севастополе, но и я так думал, что я давно уже там в черном списке, а оказывается — видите, прощелкали как они", — сказал он РИА Новости.При этом музыкант отметил, что внесение его в черный список Украины абсолютно не повлияет на его творчество."Мне они много раз предлагали поехать, я просто отказывался, потому что у меня совершенно нет желания туда ехать, чтобы меня высадили из поезда или из самолета", — сообщил лидер музыкальной группы "Земляне".Ранее Министерство культуры Украины внесло Скачкова в список лиц, угрожающих нацбезопасности.В августе 2015 года министерство обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности" Украины. В числе попавших в перечень артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется.

https://ria.ru/20210526/ukraina-1733987452.html

https://ria.ru/20210520/aktery-1733172255.html

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группа "земляне", украина, в мире