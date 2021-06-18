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В Москве рассказали о штрафах за нарушение мер по COVID на мероприятиях
В Москве рассказали о штрафах за нарушение мер по COVID на мероприятиях - РИА Новости, 18.06.2021
В Москве рассказали о штрафах за нарушение мер по COVID на мероприятиях
За несоблюдение требований по проведению массовых мероприятий в Москве организаторам грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T20:36
2021-06-18T20:36
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. За несоблюдение требований по проведению массовых мероприятий в Москве организаторам грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, сообщил РИА Новости начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.Ранее указом мэра Москвы с 18 июня по 29 июня 2021 года было приостановлено посещение и проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 1000 человек. При проведении мероприятий обязательным условием является организация посадочных мест в соответствии с требованием Роспотребнадзора."За несоблюдение установленных требований к организаторам применяется административная ответственность в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ для индивидуальных предпринимателей – до 50 тысяч, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток",- сообщил Данчиков.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество
В Москве рассказали о штрафах за нарушение мер по COVID на мероприятиях
20:36 18.06.2021
 
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Главконтроль Москвы рассказал о штрафах за нарушение мер по COVID-19 на массовых мероприятиях

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. За несоблюдение требований по проведению массовых мероприятий в Москве организаторам грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, сообщил РИА Новости начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
Ранее указом мэра Москвы с 18 июня по 29 июня 2021 года было приостановлено посещение и проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 1000 человек. При проведении мероприятий обязательным условием является организация посадочных мест в соответствии с требованием Роспотребнадзора.
"За несоблюдение установленных требований к организаторам применяется административная ответственность в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ для индивидуальных предпринимателей – до 50 тысяч, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток",- сообщил Данчиков.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
 
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