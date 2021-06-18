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Ставропольский край
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На Ставрополье в этом году закончат строительство и реконструкцию 5 школ
На Ставрополье в этом году закончат строительство и реконструкцию 5 школ - РИА Новости, 18.06.2021
На Ставрополье в этом году закончат строительство и реконструкцию 5 школ
Власти Ставропольского края в текущем году завершат строительство и реконструкцию пяти школ, сообщает министерство образования региона. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T17:24
2021-06-18T17:24
ставропольский край
владимир владимиров
пятигорск
кисловодск
михайловск
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СТАВРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Власти Ставропольского края в текущем году завершат строительство и реконструкцию пяти школ, сообщает министерство образования региона."Взаимодействие с федеральным министерством помогает эффективно решать задачи развития в краевой отрасли. В первую очередь это касается сети образовательных учреждений. В этом году мы планируем завершить строительство и реконструкцию пяти школ. Две из них в Кисловодске, остальные — в Пятигорске, Михайловске, селе Величаевском Левокумского муниципального округа", — сообщил губернатор края Владимир Владимиров.Он отметил, что в результате дополнительно будут созданы 2,530 тысяч мест в системе общего образования.По данным министерства образования края, для создания благоприятных условий по обеспечению образовательного процесса, надлежащего технического состояния зданий, приведения их в соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам на плановой основе проводятся мероприятия по капитальному ремонту зданий и сооружений. В том числе проводится замена оконных блоков, благоустройство территорий. Так в 2021 году проведены работы по капитальному ремонту зданий и сооружений в 28 образовательных организациях, капитальному ремонту крыш в двух организациях, благоустройству зданий в двух учреждениях и замене оконных блоков в 61 образовательной организации.
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кисловодск
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владимир владимиров, пятигорск, кисловодск, михайловск

На Ставрополье в этом году закончат строительство и реконструкцию 5 школ

17:24 18.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики первых классов гимназии №1 города Новосибирска во время торжественной линейки посвященной Дню знаний
Ученики первых классов гимназии №1 города Новосибирска во время торжественной линейки посвященной Дню знаний - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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СТАВРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Власти Ставропольского края в текущем году завершат строительство и реконструкцию пяти школ, сообщает министерство образования региона.
"Взаимодействие с федеральным министерством помогает эффективно решать задачи развития в краевой отрасли. В первую очередь это касается сети образовательных учреждений. В этом году мы планируем завершить строительство и реконструкцию пяти школ. Две из них в Кисловодске, остальные — в Пятигорске, Михайловске, селе Величаевском Левокумского муниципального округа", — сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
Он отметил, что в результате дополнительно будут созданы 2,530 тысяч мест в системе общего образования.
По данным министерства образования края, для создания благоприятных условий по обеспечению образовательного процесса, надлежащего технического состояния зданий, приведения их в соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам на плановой основе проводятся мероприятия по капитальному ремонту зданий и сооружений. В том числе проводится замена оконных блоков, благоустройство территорий. Так в 2021 году проведены работы по капитальному ремонту зданий и сооружений в 28 образовательных организациях, капитальному ремонту крыш в двух организациях, благоустройству зданий в двух учреждениях и замене оконных блоков в 61 образовательной организации.
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