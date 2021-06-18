На Ставрополье в этом году закончат строительство и реконструкцию 5 школ
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики первых классов гимназии №1 города Новосибирска во время торжественной линейки посвященной Дню знаний
СТАВРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Власти Ставропольского края в текущем году завершат строительство и реконструкцию пяти школ, сообщает министерство образования региона.
"Взаимодействие с федеральным министерством помогает эффективно решать задачи развития в краевой отрасли. В первую очередь это касается сети образовательных учреждений. В этом году мы планируем завершить строительство и реконструкцию пяти школ. Две из них в Кисловодске, остальные — в Пятигорске, Михайловске, селе Величаевском Левокумского муниципального округа", — сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
Он отметил, что в результате дополнительно будут созданы 2,530 тысяч мест в системе общего образования.
По данным министерства образования края, для создания благоприятных условий по обеспечению образовательного процесса, надлежащего технического состояния зданий, приведения их в соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам на плановой основе проводятся мероприятия по капитальному ремонту зданий и сооружений. В том числе проводится замена оконных блоков, благоустройство территорий. Так в 2021 году проведены работы по капитальному ремонту зданий и сооружений в 28 образовательных организациях, капитальному ремонту крыш в двух организациях, благоустройству зданий в двух учреждениях и замене оконных блоков в 61 образовательной организации.