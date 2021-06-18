https://ria.ru/20210618/shkoly-1737603729.html

На Ставрополье в этом году закончат строительство и реконструкцию 5 школ

На Ставрополье в этом году закончат строительство и реконструкцию 5 школ - РИА Новости, 18.06.2021

На Ставрополье в этом году закончат строительство и реконструкцию 5 школ

Власти Ставропольского края в текущем году завершат строительство и реконструкцию пяти школ, сообщает министерство образования региона. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T17:24

2021-06-18T17:24

2021-06-18T17:24

ставропольский край

владимир владимиров

пятигорск

кисловодск

михайловск

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СТАВРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Власти Ставропольского края в текущем году завершат строительство и реконструкцию пяти школ, сообщает министерство образования региона."Взаимодействие с федеральным министерством помогает эффективно решать задачи развития в краевой отрасли. В первую очередь это касается сети образовательных учреждений. В этом году мы планируем завершить строительство и реконструкцию пяти школ. Две из них в Кисловодске, остальные — в Пятигорске, Михайловске, селе Величаевском Левокумского муниципального округа", — сообщил губернатор края Владимир Владимиров.Он отметил, что в результате дополнительно будут созданы 2,530 тысяч мест в системе общего образования.По данным министерства образования края, для создания благоприятных условий по обеспечению образовательного процесса, надлежащего технического состояния зданий, приведения их в соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам на плановой основе проводятся мероприятия по капитальному ремонту зданий и сооружений. В том числе проводится замена оконных блоков, благоустройство территорий. Так в 2021 году проведены работы по капитальному ремонту зданий и сооружений в 28 образовательных организациях, капитальному ремонту крыш в двух организациях, благоустройству зданий в двух учреждениях и замене оконных блоков в 61 образовательной организации.

https://ria.ru/20210617/stavropole-1737460023.html

пятигорск

кисловодск

михайловск

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владимир владимиров, пятигорск, кисловодск, михайловск