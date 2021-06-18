https://ria.ru/20210618/sezd-1737547345.html

Песков рассказал об участии Путина в предстоящем съезде "Единой России"

Песков рассказал об участии Путина в предстоящем съезде "Единой России" - РИА Новости, 18.06.2021

Песков рассказал об участии Путина в предстоящем съезде "Единой России"

Съезд "Единой России" пройдет из-за пандемии с ограничениями, но президент РФ Владимир Путин примет участие в мероприятии лично, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:41

2021-06-18T12:41

2021-06-18T12:56

россия

единая россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736315228_0:169:3096:1911_1920x0_80_0_0_6b56295febd3adafd815d8feb7444e5c.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Съезд "Единой России" пройдет из-за пандемии с ограничениями, но президент РФ Владимир Путин примет участие в мероприятии лично, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент готовится к завтрашнему выступлению на съезде "Единой России", который пройдет со всеми ковидными ограничениями. Президент тоже примет участие со всеми ковидными ограничениями. Условия диктуют такую необходимость. Но в то же время ожидаем его важное содержательное выступление", - рассказал Песков журналистам.Отвечая на уточняющий вопрос, правильно ли журналисты понимают, что президент будет очно участвовать в съезде, Песков ответил: "да, вы правильно понимаете".

https://ria.ru/20210617/er-1737404206.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, единая россия, дмитрий песков, владимир путин, политика