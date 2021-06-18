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Песков рассказал об участии Путина в предстоящем съезде "Единой России"
Песков рассказал об участии Путина в предстоящем съезде "Единой России" - РИА Новости, 18.06.2021
Песков рассказал об участии Путина в предстоящем съезде "Единой России"
Съезд "Единой России" пройдет из-за пандемии с ограничениями, но президент РФ Владимир Путин примет участие в мероприятии лично, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:41
2021-06-18T12:41
2021-06-18T12:56
россия
единая россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Съезд "Единой России" пройдет из-за пандемии с ограничениями, но президент РФ Владимир Путин примет участие в мероприятии лично, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент готовится к завтрашнему выступлению на съезде "Единой России", который пройдет со всеми ковидными ограничениями. Президент тоже примет участие со всеми ковидными ограничениями. Условия диктуют такую необходимость. Но в то же время ожидаем его важное содержательное выступление", - рассказал Песков журналистам.Отвечая на уточняющий вопрос, правильно ли журналисты понимают, что президент будет очно участвовать в съезде, Песков ответил: "да, вы правильно понимаете".
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россия, единая россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
Песков рассказал об участии Путина в предстоящем съезде "Единой России"
12:41 18.06.2021 (обновлено: 12:56 18.06.2021)
Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал об участии Путина в предстоящем съезде "Единой России"