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В Москве возбудили 24 дела из-за фиктивных сертификатов о вакцинации
В Москве возбудили 24 дела из-за фиктивных сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 18.06.2021
В Москве возбудили 24 дела из-за фиктивных сертификатов о вакцинации
В Москве завели более 20 уголовных дел из-за фальшивых сертификатов о вакцинации против COVID-19, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T20:53
2021-06-18T20:53
2021-06-18T21:54
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Москве завели более 20 уголовных дел из-за фальшивых сертификатов о вакцинации против COVID-19, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице. В ведомстве уточнили, что 23 дела открыли по статье о "Подделке, изготовлении или обороте поддельных документов", одно – о мошенничестве. Три уголовных дела уже направили в суд.Проверки по выявлению фиктивных сертификатов о прививках проводят сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка МВД, а также их коллеги из окружных подразделений.В свою очередь, в столичном Департаменте здравоохранения РИА Новости сообщили, что по каждому сообщению о возможной незаконной выдаче сертификата проводится проверка, но пока таких случаев в подведомственных учреждениях не выявили.Как сообщала ранее на этой неделе заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, власти будут проверять исполнение требований об обязательной вакцинации через электронную систему учета, бумажный сертификат не потребуется.
https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737626770.html
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коронавирус в россии, гумвд, здоровье - общество, происшествия, россия, москва
В Москве возбудили 24 дела из-за фиктивных сертификатов о вакцинации
20:53 18.06.2021 (обновлено: 21:54 18.06.2021)
В Москве возбудили 24 уголовных дела из-за фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
В Москве
завели более 20 уголовных дел из-за фальшивых сертификатов о вакцинации против COVID-19, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
В ведомстве уточнили, что 23 дела открыли по статье о "Подделке, изготовлении или обороте поддельных документов", одно – о мошенничестве.
Три уголовных дела уже направили в суд.
Проверки по выявлению фиктивных сертификатов о прививках проводят сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка МВД, а также их коллеги из окружных подразделений.
В свою очередь, в столичном Департаменте здравоохранения РИА Новости сообщили, что по каждому сообщению о возможной незаконной выдаче сертификата проводится проверка, но пока таких случаев в подведомственных учреждениях не выявили.
"Департамент проводит проверки методом "контрольной закупки", а также сотрудничает с правоохранительными органами в целях контроля ситуации. В случае выявления нарушений виновные сотрудники, а также руководитель учреждения, незамедлительно будут уволены, а все необходимые материалы предоставлены правоохранителям органам для возбуждения уголовного дела", — добавили в пресс-службе ведомства.
Как сообщала ранее на этой неделе заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, власти будут проверять исполнение требований об обязательной вакцинации через электронную систему учета, бумажный сертификат не потребуется.