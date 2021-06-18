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В Москве возбудили 24 дела из-за фиктивных сертификатов о вакцинации
В Москве возбудили 24 дела из-за фиктивных сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 18.06.2021
В Москве возбудили 24 дела из-за фиктивных сертификатов о вакцинации
В Москве завели более 20 уголовных дел из-за фальшивых сертификатов о вакцинации против COVID-19, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T20:53
2021-06-18T21:54
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Москве завели более 20 уголовных дел из-за фальшивых сертификатов о вакцинации против COVID-19, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице. В ведомстве уточнили, что 23 дела открыли по статье о "Подделке, изготовлении или обороте поддельных документов", одно – о мошенничестве. Три уголовных дела уже направили в суд.Проверки по выявлению фиктивных сертификатов о прививках проводят сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка МВД, а также их коллеги из окружных подразделений.В свою очередь, в столичном Департаменте здравоохранения РИА Новости сообщили, что по каждому сообщению о возможной незаконной выдаче сертификата проводится проверка, но пока таких случаев в подведомственных учреждениях не выявили.Как сообщала ранее на этой неделе заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, власти будут проверять исполнение требований об обязательной вакцинации через электронную систему учета, бумажный сертификат не потребуется.
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коронавирус в россии, гумвд, здоровье - общество, происшествия, россия, москва
В Москве возбудили 24 дела из-за фиктивных сертификатов о вакцинации
20:53 18.06.2021 (обновлено: 21:54 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Москве возбудили 24 уголовных дела из-за фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Москве завели более 20 уголовных дел из-за фальшивых сертификатов о вакцинации против COVID-19, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
В ведомстве уточнили, что 23 дела открыли по статье о "Подделке, изготовлении или обороте поддельных документов", одно – о мошенничестве.
Три уголовных дела уже направили в суд.
Проверки по выявлению фиктивных сертификатов о прививках проводят сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка МВД, а также их коллеги из окружных подразделений.
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В свою очередь, в столичном Департаменте здравоохранения РИА Новости сообщили, что по каждому сообщению о возможной незаконной выдаче сертификата проводится проверка, но пока таких случаев в подведомственных учреждениях не выявили.

"Департамент проводит проверки методом "контрольной закупки", а также сотрудничает с правоохранительными органами в целях контроля ситуации. В случае выявления нарушений виновные сотрудники, а также руководитель учреждения, незамедлительно будут уволены, а все необходимые материалы предоставлены правоохранителям органам для возбуждения уголовного дела", — добавили в пресс-службе ведомства.

Как сообщала ранее на этой неделе заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, власти будут проверять исполнение требований об обязательной вакцинации через электронную систему учета, бумажный сертификат не потребуется.
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