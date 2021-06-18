https://ria.ru/20210618/sertifikat-1737640403.html

В Москве возбудили 24 дела из-за фиктивных сертификатов о вакцинации

В Москве возбудили 24 дела из-за фиктивных сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 18.06.2021

В Москве возбудили 24 дела из-за фиктивных сертификатов о вакцинации

В Москве завели более 20 уголовных дел из-за фальшивых сертификатов о вакцинации против COVID-19, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T20:53

2021-06-18T20:53

2021-06-18T21:54

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Москве завели более 20 уголовных дел из-за фальшивых сертификатов о вакцинации против COVID-19, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице. В ведомстве уточнили, что 23 дела открыли по статье о "Подделке, изготовлении или обороте поддельных документов", одно – о мошенничестве. Три уголовных дела уже направили в суд.Проверки по выявлению фиктивных сертификатов о прививках проводят сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка МВД, а также их коллеги из окружных подразделений.В свою очередь, в столичном Департаменте здравоохранения РИА Новости сообщили, что по каждому сообщению о возможной незаконной выдаче сертификата проводится проверка, но пока таких случаев в подведомственных учреждениях не выявили.Как сообщала ранее на этой неделе заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, власти будут проверять исполнение требований об обязательной вакцинации через электронную систему учета, бумажный сертификат не потребуется.

https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737626770.html

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