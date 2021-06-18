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Тамбовская область
https://ria.ru/20210618/selkhozstartapy-1737634482.html
На Тамбовщине в 2021 году сельхозстартапы получат 69 млн рублей
На Тамбовщине в 2021 году сельхозстартапы получат 69 млн рублей - РИА Новости, 18.06.2021
На Тамбовщине в 2021 году сельхозстартапы получат 69 млн рублей
В Тамбовской области за два года реализации проекта "Агростартап" сумма поддержки малых форм хозяйствования превысила 131 миллион рублей, в текущем году размер... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T20:12
2021-06-18T20:12
тамбовская область
александр никитин
тамбовская область
экономика
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ТАМБОВ, 18 июн – РИА Новости. В Тамбовской области за два года реализации проекта "Агростартап" сумма поддержки малых форм хозяйствования превысила 131 миллион рублей, в текущем году размер поддержки составит почти 69 миллионов рублей, сообщил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на IV областном съезде АККОР.Проект "Агростартап" реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".Областной съезд АККОР был посвящен 30-летию фермерского движения. Его участники обсудили перспективы развития движения, а также возможности господдержки фермеров.По его словам, одним из действенных механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства стали гранты для КФХ, индивидуальных предпринимателей и сельхозпотребкооперативов.В пресс-службе добавили, что в Тамбовской области в сфере сельского хозяйства работают около 2 тысяч индивидуальных предпринимателей, 198 тысяч личных подсобных хозяйств, 36 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
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александр никитин, тамбовская область, экономика

На Тамбовщине в 2021 году сельхозстартапы получат 69 млн рублей

20:12 18.06.2021
 
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ТАМБОВ, 18 июн – РИА Новости. В Тамбовской области за два года реализации проекта "Агростартап" сумма поддержки малых форм хозяйствования превысила 131 миллион рублей, в текущем году размер поддержки составит почти 69 миллионов рублей, сообщил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на IV областном съезде АККОР.
Проект "Агростартап" реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Областной съезд АККОР был посвящен 30-летию фермерского движения. Его участники обсудили перспективы развития движения, а также возможности господдержки фермеров.
"Фермеры трудятся во всех сферах АПК Тамбовской области. Они активно внедряют передовые технологии, расширяют площади сельхозугодий, увеличивают объемы производства, выпускают продукцию, которая пользуется большим спросом. Развитие малых форм хозяйствования является одним из приоритетов государственной политики. Мы постоянно совершенствуем инструменты государственной поддержки аграриев, снижаем административные барьеры", - сказал Никитин.
По его словам, одним из действенных механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства стали гранты для КФХ, индивидуальных предпринимателей и сельхозпотребкооперативов.
"В Тамбовской области грантовая поддержка осуществляется с 2012 года в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. За девять лет на развитие фермерских хозяйств направлено более одного миллиарда рублей федеральных и областных средств. Поддержку получили 367 сельхозпроизводителей", - сообщил Никитин.
В пресс-службе добавили, что в Тамбовской области в сфере сельского хозяйства работают около 2 тысяч индивидуальных предпринимателей, 198 тысяч личных подсобных хозяйств, 36 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
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Тамбовская областьАлександр НикитинТамбовская областьЭкономика
 
 
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