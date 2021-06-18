https://ria.ru/20210618/selkhozstartapy-1737634482.html

На Тамбовщине в 2021 году сельхозстартапы получат 69 млн рублей

На Тамбовщине в 2021 году сельхозстартапы получат 69 млн рублей - РИА Новости, 18.06.2021

На Тамбовщине в 2021 году сельхозстартапы получат 69 млн рублей

В Тамбовской области за два года реализации проекта "Агростартап" сумма поддержки малых форм хозяйствования превысила 131 миллион рублей, в текущем году размер... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T20:12

2021-06-18T20:12

2021-06-18T20:12

тамбовская область

александр никитин

тамбовская область

экономика

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ТАМБОВ, 18 июн – РИА Новости. В Тамбовской области за два года реализации проекта "Агростартап" сумма поддержки малых форм хозяйствования превысила 131 миллион рублей, в текущем году размер поддержки составит почти 69 миллионов рублей, сообщил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на IV областном съезде АККОР.Проект "Агростартап" реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".Областной съезд АККОР был посвящен 30-летию фермерского движения. Его участники обсудили перспективы развития движения, а также возможности господдержки фермеров.По его словам, одним из действенных механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства стали гранты для КФХ, индивидуальных предпринимателей и сельхозпотребкооперативов.В пресс-службе добавили, что в Тамбовской области в сфере сельского хозяйства работают около 2 тысяч индивидуальных предпринимателей, 198 тысяч личных подсобных хозяйств, 36 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

https://ria.ru/20210521/poligon-1733395590.html

тамбовская область

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александр никитин, тамбовская область, экономика