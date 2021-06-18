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В ГИБДД предупредили о сбоях при назначении штрафов за нарушение ПДД
В ГИБДД предупредили о сбоях при назначении штрафов за нарушение ПДД - РИА Новости, 18.06.2021
В ГИБДД предупредили о сбоях при назначении штрафов за нарушение ПДД
Технический сбой стал причиной проблем с загрузкой фотографий в электронных постановлениях о штрафах за нарушения ПДД. Об этом пишет портал Autonews со ссылкой... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T16:25
2021-06-18T19:35
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Технический сбой стал причиной проблем с загрузкой фотографий в электронных постановлениях о штрафах за нарушения ПДД. Об этом пишет портал Autonews со ссылкой на документ УГИБДД ГУ МВД России по Москве.В управлении отметили, что копии постановлений рассылаются автовладельцам заказным почтовым отправлением в течение трех дней с момента вынесения.Ранее в МВД выступили против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 километров в час и уменьшения вдвое "нештрафуемого порога".
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гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, общество
В ГИБДД предупредили о сбоях при назначении штрафов за нарушение ПДД
16:25 18.06.2021 (обновлено: 19:35 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ГУ МВД России по Москве предупредило о проблеме загрузки фото в онлайн-постановления о штрафах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Технический сбой стал причиной проблем с загрузкой фотографий в электронных постановлениях о штрафах за нарушения ПДД. Об этом пишет портал Autonews со ссылкой на документ УГИБДД ГУ МВД России по Москве.
"В настоящее время принимаются все возможные меры к скорейшему устранению указанной неполадки", — заявили в ведомстве.
В управлении отметили, что копии постановлений рассылаются автовладельцам заказным почтовым отправлением в течение трех дней с момента вынесения.
Ранее в МВД выступили против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 километров в час и уменьшения вдвое "нештрафуемого порога".
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