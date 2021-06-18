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Володин прокомментировал санкции Киева против Чемезова
Володин прокомментировал санкции Киева против Чемезова - РИА Новости, 18.06.2021
Володин прокомментировал санкции Киева против Чемезова
Введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций в отношении главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова равносильно признанию его "оружейником года", РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T23:05
2021-06-18T23:15
госдума рф
владимир зеленский
россия
ростех
вячеслав володин
сергей чемезов
украина
в мире
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций в отношении главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова равносильно признанию его "оружейником года", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Комментируя решение СНБО Украины ввести санкции в отношении четырех россиян, в числе которых Чемезов, Володин напомнил, что они уже вводились в отношении него два года назад."Если оценивать решения Зеленского, можно сделать лишь один вывод: корпорация "Ростех" эффективна. Санкции Зеленского - это своего рода признание Сергея Чемезова победителем в номинации "оружейник года". Действительно, Чемезов за время руководства "Ростехом" многое сделал: построены новые заводы, созданы тысячи рабочих мест, армия перевооружается, становится более сильной. В этом есть личный вклад Чемезова", - написал Володин в своем Telegram-канале.По его словам, когда это признает глава государства, считающий Россию врагом, "это подтверждает, что "Ростех" - эффективен и конкурентен, так же, как и его глава".
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госдума рф, владимир зеленский, россия, ростех, вячеслав володин, сергей чемезов, украина, в мире
Володин прокомментировал санкции Киева против Чемезова
23:05 18.06.2021 (обновлено: 23:15 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Спикер Госдумы Володин прокомментировал санкции Киева против Чемезова

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций в отношении главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова равносильно признанию его "оружейником года", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Комментируя решение СНБО Украины ввести санкции в отношении четырех россиян, в числе которых Чемезов, Володин напомнил, что они уже вводились в отношении него два года назад.
"Если оценивать решения Зеленского, можно сделать лишь один вывод: корпорация "Ростех" эффективна. Санкции Зеленского - это своего рода признание Сергея Чемезова победителем в номинации "оружейник года". Действительно, Чемезов за время руководства "Ростехом" многое сделал: построены новые заводы, созданы тысячи рабочих мест, армия перевооружается, становится более сильной. В этом есть личный вклад Чемезова", - написал Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, когда это признает глава государства, считающий Россию врагом, "это подтверждает, что "Ростех" - эффективен и конкурентен, так же, как и его глава".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
Вчера, 20:58
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Госдума РФВладимир ЗеленскийРоссияРостехВячеслав ВолодинСергей ЧемезовУкраинаВ мире
 
 
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