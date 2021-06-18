https://ria.ru/20210618/sanktsii-1737649376.html

Володин прокомментировал санкции Киева против Чемезова

Володин прокомментировал санкции Киева против Чемезова - РИА Новости, 18.06.2021

Володин прокомментировал санкции Киева против Чемезова

Введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций в отношении главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова равносильно признанию его "оружейником года", РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T23:05

2021-06-18T23:05

2021-06-18T23:15

госдума рф

владимир зеленский

россия

ростех

вячеслав володин

сергей чемезов

украина

в мире

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций в отношении главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова равносильно признанию его "оружейником года", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Комментируя решение СНБО Украины ввести санкции в отношении четырех россиян, в числе которых Чемезов, Володин напомнил, что они уже вводились в отношении него два года назад."Если оценивать решения Зеленского, можно сделать лишь один вывод: корпорация "Ростех" эффективна. Санкции Зеленского - это своего рода признание Сергея Чемезова победителем в номинации "оружейник года". Действительно, Чемезов за время руководства "Ростехом" многое сделал: построены новые заводы, созданы тысячи рабочих мест, армия перевооружается, становится более сильной. В этом есть личный вклад Чемезова", - написал Володин в своем Telegram-канале.По его словам, когда это признает глава государства, считающий Россию врагом, "это подтверждает, что "Ростех" - эффективен и конкурентен, так же, как и его глава".

https://ria.ru/20210618/sanktsii-1737641015.html

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госдума рф, владимир зеленский, россия, ростех, вячеслав володин, сергей чемезов, украина, в мире