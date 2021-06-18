https://ria.ru/20210618/sanktsii-1737649376.html
Володин прокомментировал санкции Киева против Чемезова
Володин прокомментировал санкции Киева против Чемезова - РИА Новости, 18.06.2021
Володин прокомментировал санкции Киева против Чемезова
Введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций в отношении главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова равносильно признанию его "оружейником года", РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T23:05
2021-06-18T23:05
2021-06-18T23:15
госдума рф
владимир зеленский
россия
ростех
вячеслав володин
сергей чемезов
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576196001_0:108:3244:1933_1920x0_80_0_0_f95ebee97e3f69e0e46f299e9205e82d.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций в отношении главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова равносильно признанию его "оружейником года", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Комментируя решение СНБО Украины ввести санкции в отношении четырех россиян, в числе которых Чемезов, Володин напомнил, что они уже вводились в отношении него два года назад."Если оценивать решения Зеленского, можно сделать лишь один вывод: корпорация "Ростех" эффективна. Санкции Зеленского - это своего рода признание Сергея Чемезова победителем в номинации "оружейник года". Действительно, Чемезов за время руководства "Ростехом" многое сделал: построены новые заводы, созданы тысячи рабочих мест, армия перевооружается, становится более сильной. В этом есть личный вклад Чемезова", - написал Володин в своем Telegram-канале.По его словам, когда это признает глава государства, считающий Россию врагом, "это подтверждает, что "Ростех" - эффективен и конкурентен, так же, как и его глава".
https://ria.ru/20210618/sanktsii-1737641015.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576196001_515:0:3244:2047_1920x0_80_0_0_18ee044946d673f1eb87895269d1750b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, владимир зеленский, россия, ростех, вячеслав володин, сергей чемезов, украина, в мире
Володин прокомментировал санкции Киева против Чемезова
23:05 18.06.2021 (обновлено: 23:15 18.06.2021)
Спикер Госдумы Володин прокомментировал санкции Киева против Чемезова