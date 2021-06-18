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https://ria.ru/20210618/sanktsii-1737615056.html
На Украине продлили санкции против Киселева и Симоньян
На Украине продлили санкции против Киселева и Симоньян - РИА Новости, 18.06.2021
На Украине продлили санкции против Киселева и Симоньян
Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил санкции против юридических и физических лиц, среди которых граждане России, заявил секретарь ведомства РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T18:26
2021-06-18T20:36
алексей данилов
дмитрий киселев
маргарита симоньян
в мире
россия
киев
украина
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КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил санкции против юридических и физических лиц, среди которых граждане России, заявил секретарь ведомства Алексей Данилов на брифинге.Он пояснил, что речь идет о черном списке, утвержденном 21 июня 2018 года. В него входят сотни юрлиц и более тысячи человек, в том числе гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор агентства, а также телеканала RT Маргарита Симоньян. "Двадцать первого июня истекает срок действия этих санкций. Все физические и юрлица, которые были в этом списке, в отношении них продлены санкции", — сказал Данилов.Как следует из опубликованного ранее документа, меры против Киселева действуют бессрочно, против Симоньян — в течение трех лет. В мае этого украинские власти также продлили действие ограничений против МИА "Россия сегодня" на три года. Киселев назвал эти санкции бессмысленными и смехотворными в условиях свободного интернета. По его словам, аудитория свидетельствует о востребованности позиции агентства на Украине.МИА "Россия сегодня" и агентство "РИА Новости Украина" попали в санкционный список Украины в мае 2018 года. Тогда украинским провайдерам было предписано заблокировать доступ к сайтам: россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua. Кирилла Вышинского, руководившего в тот момент "РИА Новости Украина", арестовали.Эти действия Киева вызвали возмущение не только в России, но и в западных странах. Серьезное беспокойство выражал Арлем Дезир — на тот момент представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Международная федерация журналистов также осудила и назвала "цензурным решением" блокировку российских СМИ.
https://ria.ru/20210521/sanktsii-1733404817.html
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алексей данилов, дмитрий киселев, маргарита симоньян, в мире, россия, киев, украина
На Украине продлили санкции против Киселева и Симоньян
18:26 18.06.2021 (обновлено: 20:36 18.06.2021)
 
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky

СНБО Украины решил продлить ряд санкций к физическим и юридическим лицам, среди них граждане РФ

Читать ria.ru в
КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил санкции против юридических и физических лиц, среди которых граждане России, заявил секретарь ведомства Алексей Данилов на брифинге.
Он пояснил, что речь идет о черном списке, утвержденном 21 июня 2018 года. В него входят сотни юрлиц и более тысячи человек, в том числе гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор агентства, а также телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Двадцать первого июня истекает срок действия этих санкций. Все физические и юрлица, которые были в этом списке, в отношении них продлены санкции", — сказал Данилов.
Как следует из опубликованного ранее документа, меры против Киселева действуют бессрочно, против Симоньян — в течение трех лет.
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Источник заявил о диссонансе санкций Киева с заявлениями Зеленского
В мае этого украинские власти также продлили действие ограничений против МИА "Россия сегодня" на три года. Киселев назвал эти санкции бессмысленными и смехотворными в условиях свободного интернета. По его словам, аудитория свидетельствует о востребованности позиции агентства на Украине.
МИА "Россия сегодня" и агентство "РИА Новости Украина" попали в санкционный список Украины в мае 2018 года. Тогда украинским провайдерам было предписано заблокировать доступ к сайтам: россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua. Кирилла Вышинского, руководившего в тот момент "РИА Новости Украина", арестовали.
Эти действия Киева вызвали возмущение не только в России, но и в западных странах. Серьезное беспокойство выражал Арлем Дезир — на тот момент представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Международная федерация журналистов также осудила и назвала "цензурным решением" блокировку российских СМИ.
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