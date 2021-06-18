https://ria.ru/20210618/sanktsii-1737615056.html

На Украине продлили санкции против Киселева и Симоньян

На Украине продлили санкции против Киселева и Симоньян - РИА Новости, 18.06.2021

На Украине продлили санкции против Киселева и Симоньян

Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил санкции против юридических и физических лиц, среди которых граждане России, заявил секретарь ведомства РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T18:26

2021-06-18T18:26

2021-06-18T20:36

алексей данилов

дмитрий киселев

маргарита симоньян

в мире

россия

киев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_b720ebd7fa68c850d0c79a6e2b1921f5.jpg

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил санкции против юридических и физических лиц, среди которых граждане России, заявил секретарь ведомства Алексей Данилов на брифинге.Он пояснил, что речь идет о черном списке, утвержденном 21 июня 2018 года. В него входят сотни юрлиц и более тысячи человек, в том числе гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор агентства, а также телеканала RT Маргарита Симоньян. "Двадцать первого июня истекает срок действия этих санкций. Все физические и юрлица, которые были в этом списке, в отношении них продлены санкции", — сказал Данилов.Как следует из опубликованного ранее документа, меры против Киселева действуют бессрочно, против Симоньян — в течение трех лет. В мае этого украинские власти также продлили действие ограничений против МИА "Россия сегодня" на три года. Киселев назвал эти санкции бессмысленными и смехотворными в условиях свободного интернета. По его словам, аудитория свидетельствует о востребованности позиции агентства на Украине.МИА "Россия сегодня" и агентство "РИА Новости Украина" попали в санкционный список Украины в мае 2018 года. Тогда украинским провайдерам было предписано заблокировать доступ к сайтам: россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua. Кирилла Вышинского, руководившего в тот момент "РИА Новости Украина", арестовали.Эти действия Киева вызвали возмущение не только в России, но и в западных странах. Серьезное беспокойство выражал Арлем Дезир — на тот момент представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Международная федерация журналистов также осудила и назвала "цензурным решением" блокировку российских СМИ.

https://ria.ru/20210521/sanktsii-1733404817.html

https://ria.ru/20210618/ukraina-1737443314.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей данилов, дмитрий киселев, маргарита симоньян, в мире, россия, киев, украина