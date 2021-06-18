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Источник: Евросоюз утвердит новые персональные санкции против Белоруссии
Источник: Евросоюз утвердит новые персональные санкции против Белоруссии - РИА Новости, 18.06.2021
Источник: Евросоюз утвердит новые персональные санкции против Белоруссии
Пакет обсуждаемых в настоящее время секторальных экономических санкций по Белоруссии к заседанию глав МИД ЕС в понедельник готов не будет, министры утвердят... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T18:04
2021-06-18T18:04
евросоюз
белоруссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Пакет обсуждаемых в настоящее время секторальных экономических санкций по Белоруссии к заседанию глав МИД ЕС в понедельник готов не будет, министры утвердят только персональные санкции, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Цель встречи – обсудить, на каком этапе мы находимся по этому вопросу, политическое решение о введении этих санкций уже имеется. Я ожидаю, что экономические секторальные санкции будут согласованы уже после заседания глав МИД ЕС, к заседанию в понедельник они готовы еще не будут, будут утверждены персональные санкции, включая фигурантов, причастных к инциденту с принудительной посадкой самолета в Минске", - сказал он.
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евросоюз, белоруссия, в мире
Источник: Евросоюз утвердит новые персональные санкции против Белоруссии
18:04 18.06.2021
 
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© AP Photo / Virginia Mayo

Источник: Евросоюз утвердит в понедельник новые персональные санкции против Белоруссии

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БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Пакет обсуждаемых в настоящее время секторальных экономических санкций по Белоруссии к заседанию глав МИД ЕС в понедельник готов не будет, министры утвердят только персональные санкции, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Цель встречи – обсудить, на каком этапе мы находимся по этому вопросу, политическое решение о введении этих санкций уже имеется. Я ожидаю, что экономические секторальные санкции будут согласованы уже после заседания глав МИД ЕС, к заседанию в понедельник они готовы еще не будут, будут утверждены персональные санкции, включая фигурантов, причастных к инциденту с принудительной посадкой самолета в Минске", - сказал он.
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