https://ria.ru/20210618/sanktsii-1737611240.html

Источник: Евросоюз утвердит новые персональные санкции против Белоруссии

Источник: Евросоюз утвердит новые персональные санкции против Белоруссии - РИА Новости, 18.06.2021

Источник: Евросоюз утвердит новые персональные санкции против Белоруссии

Пакет обсуждаемых в настоящее время секторальных экономических санкций по Белоруссии к заседанию глав МИД ЕС в понедельник готов не будет, министры утвердят... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T18:04

2021-06-18T18:04

2021-06-18T18:04

евросоюз

белоруссия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Пакет обсуждаемых в настоящее время секторальных экономических санкций по Белоруссии к заседанию глав МИД ЕС в понедельник готов не будет, министры утвердят только персональные санкции, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Цель встречи – обсудить, на каком этапе мы находимся по этому вопросу, политическое решение о введении этих санкций уже имеется. Я ожидаю, что экономические секторальные санкции будут согласованы уже после заседания глав МИД ЕС, к заседанию в понедельник они готовы еще не будут, будут утверждены персональные санкции, включая фигурантов, причастных к инциденту с принудительной посадкой самолета в Минске", - сказал он.

https://ria.ru/20210612/sanktsii-1736771166.html

белоруссия

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евросоюз, белоруссия, в мире