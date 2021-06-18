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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210618/samoubiytsy-1737574999.html
Священник рассказал, можно ли поминать самоубийц в Троицкую субботу
Священник рассказал, можно ли поминать самоубийц в Троицкую субботу - РИА Новости, 18.06.2021
Священник рассказал, можно ли поминать самоубийц в Троицкую субботу
Записки о поминовении самоубийц для проскомидии - начальной части литургии, во время которой поминают всех живых и усопших чад церкви - оставлять нельзя, однако РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T18:51
2021-06-18T18:51
религия и мировоззрение
русская православная церковь
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Записки о поминовении самоубийц для проскомидии - начальной части литургии, во время которой поминают всех живых и усопших чад церкви - оставлять нельзя, однако на панихиде священники самостоятельно решают, поминать ли их, а для индивидуального чтения есть специальная молитва, рассказал в интервью РИА Новости врач-реаниматолог и иеромонах Феодорит (Сеньчуков).На проводящейся же в Троицкую субботу вселенской панихиде по всем умершим православным христианам разные священники, по словам иеромонаха Феодорита, могут действовать по-разному. "Некоторые "по букве" - не поминают, некоторые - по слову Василия Великого - на панихиде поминают", - добавил он. А для келейного - личного - чтения есть молитва Льва Оптинского за самоубийц, рассказал клирик.Троицкая, или Вселенская родительская суббота, отмечается в православии накануне празднования Пятидесятницы (Троицы) - дня сошествия Святого Духа на апостолов, после которого они начали свою проповедь народам мира. Троица считается "днем рождения" вселенской церкви, а в Троицкую субботу православная церковь поминает всех своих умерших чад.
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русская православная церковь

Священник рассказал, можно ли поминать самоубийц в Троицкую субботу

18:51 18.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСвечи в храме
Свечи в храме - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Записки о поминовении самоубийц для проскомидии - начальной части литургии, во время которой поминают всех живых и усопших чад церкви - оставлять нельзя, однако на панихиде священники самостоятельно решают, поминать ли их, а для индивидуального чтения есть специальная молитва, рассказал в интервью РИА Новости врач-реаниматолог и иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
"Вопреки общепринятому мнению, подавать записки на проскомидию за самоубийц (если человек не был психически больным или если его не отпевали), нельзя", - сказал он в ответ на вопрос о том, можно ли молиться за самоубийц на Троицкую родительскую субботу.
На проводящейся же в Троицкую субботу вселенской панихиде по всем умершим православным христианам разные священники, по словам иеромонаха Феодорита, могут действовать по-разному. "Некоторые "по букве" - не поминают, некоторые - по слову Василия Великого - на панихиде поминают", - добавил он. А для келейного - личного - чтения есть молитва Льва Оптинского за самоубийц, рассказал клирик.
Троицкая, или Вселенская родительская суббота, отмечается в православии накануне празднования Пятидесятницы (Троицы) - дня сошествия Святого Духа на апостолов, после которого они начали свою проповедь народам мира. Троица считается "днем рождения" вселенской церкви, а в Троицкую субботу православная церковь поминает всех своих умерших чад.
Врач-реаниматолог ССиНМП № 1 города Москвы иеромонах Феодорит (Сеньчуков) - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
Вчера, 14:00Религия и мировоззрение
Иеромонах-реаниматолог: в Троицкую субботу молятся и за находящихся в аду
 
Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
 
 
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