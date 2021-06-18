https://ria.ru/20210618/samoubiytsy-1737574999.html

Священник рассказал, можно ли поминать самоубийц в Троицкую субботу

Священник рассказал, можно ли поминать самоубийц в Троицкую субботу - РИА Новости, 18.06.2021

Священник рассказал, можно ли поминать самоубийц в Троицкую субботу

Записки о поминовении самоубийц для проскомидии - начальной части литургии, во время которой поминают всех живых и усопших чад церкви - оставлять нельзя, однако РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T18:51

2021-06-18T18:51

2021-06-18T18:51

религия и мировоззрение

русская православная церковь

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Записки о поминовении самоубийц для проскомидии - начальной части литургии, во время которой поминают всех живых и усопших чад церкви - оставлять нельзя, однако на панихиде священники самостоятельно решают, поминать ли их, а для индивидуального чтения есть специальная молитва, рассказал в интервью РИА Новости врач-реаниматолог и иеромонах Феодорит (Сеньчуков).На проводящейся же в Троицкую субботу вселенской панихиде по всем умершим православным христианам разные священники, по словам иеромонаха Феодорита, могут действовать по-разному. "Некоторые "по букве" - не поминают, некоторые - по слову Василия Великого - на панихиде поминают", - добавил он. А для келейного - личного - чтения есть молитва Льва Оптинского за самоубийц, рассказал клирик.Троицкая, или Вселенская родительская суббота, отмечается в православии накануне празднования Пятидесятницы (Троицы) - дня сошествия Святого Духа на апостолов, после которого они начали свою проповедь народам мира. Троица считается "днем рождения" вселенской церкви, а в Троицкую субботу православная церковь поминает всех своих умерших чад.

https://ria.ru/20210618/monakh-1737556558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная церковь