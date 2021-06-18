https://ria.ru/20210618/sammit-1737593847.html

Президент Швейцарии в ходе саммита подарил Путину и Байдену наручные часы

Президент Швейцарии в ходе саммита подарил Путину и Байдену наручные часы - РИА Новости, 18.06.2021

Президент Швейцарии в ходе саммита подарил Путину и Байдену наручные часы

Президент Швейцарии Ги Пармелан в ходе саммита Россия - США в Женеве подарил российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену наручные часы... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T16:35

2021-06-18T16:35

2021-06-18T16:35

россия

джо байден

владимир путин

женева (город)

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ЦЮРИХ, 18 июн - РИА Новости. Президент Швейцарии Ги Пармелан в ходе саммита Россия - США в Женеве подарил российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену наручные часы швейцарской марки Tissot, которые будут доступны в России только с января 2022 года."Президент Конфедерации Ги Пармелан подарил президенту (Владимиру) Путину и президенту (Джозефу) Байдену швейцарские высокотехнологичные часы", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь швейцарского федерального департамента экономики, образования и науки Маркус Шперндли.В департаменте не назвали марку подаренных Путину и Байдену часов, однако, как сообщили швейцарские СМИ, это была модель бренда Tissot.В компании подтвердили РИА Новости, что Пармелан преподнес российскому и американскому президентам наручные часы марки Tissot, модель T-Touch Connect Solar."Мы были рады, что господин Ги Пармелан предложил каждому из двух президентов T-Touch Connect Solar, чтобы продемонстрировать швейцарские технологические инновации", - сообщила РИА Новости представитель департамента коммуникаций Tissot Элеонора Дегани.Она добавила, что рекомендованная розничная цена этой модели часов – 995 швейцарских франков (около 1,1 тысячи долларов). В России она будет доступна с января 2022 года.Корпус часов модели T-Touch Connect Solar выполнен в черно-серебристом цвете, часы оснащены черным ремешком из синтетического материала. Эта модель часов водонепроницаемая, ее циферблат защищен сапфировым стеклом, устойчивым к царапинам. Среди функций модели T-Touch Connect Solar – будильник, компас, подсчет шагов и таймер.Ранее стало известно, что Путин и Байден в ходе встречи в Женеве также обменялись подарками. Путин подарил американскому коллеге письменный набор хохломы "Москва". В свою очередь Байден преподнес Путину в качестве подарка солнечные очки-авиаторы и хрустальную статуэтку.

https://ria.ru/20210618/bolgary-1737585831.html

https://ria.ru/20210618/bayden-1737560501.html

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женева (город)

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россия, джо байден, владимир путин, женева (город), в мире