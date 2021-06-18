https://ria.ru/20210618/sammit-1737593847.html
Президент Швейцарии в ходе саммита подарил Путину и Байдену наручные часы
Президент Швейцарии в ходе саммита подарил Путину и Байдену наручные часы - РИА Новости, 18.06.2021
Президент Швейцарии в ходе саммита подарил Путину и Байдену наручные часы
Президент Швейцарии Ги Пармелан в ходе саммита Россия - США в Женеве подарил российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену наручные часы... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T16:35
2021-06-18T16:35
2021-06-18T16:35
россия
джо байден
владимир путин
женева (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737238265_0:339:3038:2048_1920x0_80_0_0_fff02e61abc5beef64251124c519bb9c.jpg
ЦЮРИХ, 18 июн - РИА Новости. Президент Швейцарии Ги Пармелан в ходе саммита Россия - США в Женеве подарил российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену наручные часы швейцарской марки Tissot, которые будут доступны в России только с января 2022 года."Президент Конфедерации Ги Пармелан подарил президенту (Владимиру) Путину и президенту (Джозефу) Байдену швейцарские высокотехнологичные часы", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь швейцарского федерального департамента экономики, образования и науки Маркус Шперндли.В департаменте не назвали марку подаренных Путину и Байдену часов, однако, как сообщили швейцарские СМИ, это была модель бренда Tissot.В компании подтвердили РИА Новости, что Пармелан преподнес российскому и американскому президентам наручные часы марки Tissot, модель T-Touch Connect Solar."Мы были рады, что господин Ги Пармелан предложил каждому из двух президентов T-Touch Connect Solar, чтобы продемонстрировать швейцарские технологические инновации", - сообщила РИА Новости представитель департамента коммуникаций Tissot Элеонора Дегани.Она добавила, что рекомендованная розничная цена этой модели часов – 995 швейцарских франков (около 1,1 тысячи долларов). В России она будет доступна с января 2022 года.Корпус часов модели T-Touch Connect Solar выполнен в черно-серебристом цвете, часы оснащены черным ремешком из синтетического материала. Эта модель часов водонепроницаемая, ее циферблат защищен сапфировым стеклом, устойчивым к царапинам. Среди функций модели T-Touch Connect Solar – будильник, компас, подсчет шагов и таймер.Ранее стало известно, что Путин и Байден в ходе встречи в Женеве также обменялись подарками. Путин подарил американскому коллеге письменный набор хохломы "Москва". В свою очередь Байден преподнес Путину в качестве подарка солнечные очки-авиаторы и хрустальную статуэтку.
https://ria.ru/20210618/bolgary-1737585831.html
https://ria.ru/20210618/bayden-1737560501.html
россия
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737238265_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_688684516aa67f069577b6ef6a97b2a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, джо байден, владимир путин, женева (город), в мире
Президент Швейцарии в ходе саммита подарил Путину и Байдену наручные часы
Президент Швейцарии подарил Путину и Байдену часы, которые пока нельзя купить в России
ЦЮРИХ, 18 июн - РИА Новости.
Президент Швейцарии Ги Пармелан в ходе саммита Россия - США в Женеве подарил российскому и американскому лидерам Владимиру Путину
и Джо Байдену
наручные часы швейцарской марки Tissot, которые будут доступны в России только с января 2022 года.
"Президент Конфедерации Ги Пармелан подарил президенту (Владимиру) Путину и президенту (Джозефу) Байдену швейцарские высокотехнологичные часы", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь швейцарского федерального департамента экономики, образования и науки Маркус Шперндли.
В департаменте не назвали марку подаренных Путину и Байдену часов, однако, как сообщили швейцарские СМИ, это была модель бренда Tissot.
В компании подтвердили РИА Новости, что Пармелан преподнес российскому и американскому президентам наручные часы марки Tissot, модель T-Touch Connect Solar.
"Мы были рады, что господин Ги Пармелан предложил каждому из двух президентов T-Touch Connect Solar, чтобы продемонстрировать швейцарские технологические инновации", - сообщила РИА Новости представитель департамента коммуникаций Tissot Элеонора Дегани.
Она добавила, что рекомендованная розничная цена этой модели часов – 995 швейцарских франков (около 1,1 тысячи долларов). В России
она будет доступна с января 2022 года.
Корпус часов модели T-Touch Connect Solar выполнен в черно-серебристом цвете, часы оснащены черным ремешком из синтетического материала. Эта модель часов водонепроницаемая, ее циферблат защищен сапфировым стеклом, устойчивым к царапинам. Среди функций модели T-Touch Connect Solar – будильник, компас, подсчет шагов и таймер.
Ранее стало известно, что Путин и Байден в ходе встречи в Женеве
также обменялись подарками. Путин подарил американскому коллеге письменный набор хохломы "Москва". В свою очередь Байден преподнес Путину в качестве подарка солнечные очки-авиаторы и хрустальную статуэтку.