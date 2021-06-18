Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210618/sammit-1737593847.html
Президент Швейцарии в ходе саммита подарил Путину и Байдену наручные часы
Президент Швейцарии в ходе саммита подарил Путину и Байдену наручные часы - РИА Новости, 18.06.2021
Президент Швейцарии в ходе саммита подарил Путину и Байдену наручные часы
Президент Швейцарии Ги Пармелан в ходе саммита Россия - США в Женеве подарил российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену наручные часы... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T16:35
2021-06-18T16:35
россия
джо байден
владимир путин
женева (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737238265_0:339:3038:2048_1920x0_80_0_0_fff02e61abc5beef64251124c519bb9c.jpg
ЦЮРИХ, 18 июн - РИА Новости. Президент Швейцарии Ги Пармелан в ходе саммита Россия - США в Женеве подарил российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену наручные часы швейцарской марки Tissot, которые будут доступны в России только с января 2022 года."Президент Конфедерации Ги Пармелан подарил президенту (Владимиру) Путину и президенту (Джозефу) Байдену швейцарские высокотехнологичные часы", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь швейцарского федерального департамента экономики, образования и науки Маркус Шперндли.В департаменте не назвали марку подаренных Путину и Байдену часов, однако, как сообщили швейцарские СМИ, это была модель бренда Tissot.В компании подтвердили РИА Новости, что Пармелан преподнес российскому и американскому президентам наручные часы марки Tissot, модель T-Touch Connect Solar."Мы были рады, что господин Ги Пармелан предложил каждому из двух президентов T-Touch Connect Solar, чтобы продемонстрировать швейцарские технологические инновации", - сообщила РИА Новости представитель департамента коммуникаций Tissot Элеонора Дегани.Она добавила, что рекомендованная розничная цена этой модели часов – 995 швейцарских франков (около 1,1 тысячи долларов). В России она будет доступна с января 2022 года.Корпус часов модели T-Touch Connect Solar выполнен в черно-серебристом цвете, часы оснащены черным ремешком из синтетического материала. Эта модель часов водонепроницаемая, ее циферблат защищен сапфировым стеклом, устойчивым к царапинам. Среди функций модели T-Touch Connect Solar – будильник, компас, подсчет шагов и таймер.Ранее стало известно, что Путин и Байден в ходе встречи в Женеве также обменялись подарками. Путин подарил американскому коллеге письменный набор хохломы "Москва". В свою очередь Байден преподнес Путину в качестве подарка солнечные очки-авиаторы и хрустальную статуэтку.
https://ria.ru/20210618/bolgary-1737585831.html
https://ria.ru/20210618/bayden-1737560501.html
россия
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737238265_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_688684516aa67f069577b6ef6a97b2a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, джо байден, владимир путин, женева (город), в мире
Президент Швейцарии в ходе саммита подарил Путину и Байдену наручные часы
16:35 18.06.2021
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен и президент США Джо Байден на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент РФ Владимир Путин, президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен и президент США Джо Байден на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк

Президент Швейцарии подарил Путину и Байдену часы, которые пока нельзя купить в России

Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 18 июн - РИА Новости. Президент Швейцарии Ги Пармелан в ходе саммита Россия - США в Женеве подарил российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену наручные часы швейцарской марки Tissot, которые будут доступны в России только с января 2022 года.
"Президент Конфедерации Ги Пармелан подарил президенту (Владимиру) Путину и президенту (Джозефу) Байдену швейцарские высокотехнологичные часы", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь швейцарского федерального департамента экономики, образования и науки Маркус Шперндли.
В департаменте не назвали марку подаренных Путину и Байдену часов, однако, как сообщили швейцарские СМИ, это была модель бренда Tissot.
В компании подтвердили РИА Новости, что Пармелан преподнес российскому и американскому президентам наручные часы марки Tissot, модель T-Touch Connect Solar.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
Вчера, 15:50Саммит Путина и Байдена
"Остальные кажутся некомпетентными": болгар восхитило выступление Путина
"Мы были рады, что господин Ги Пармелан предложил каждому из двух президентов T-Touch Connect Solar, чтобы продемонстрировать швейцарские технологические инновации", - сообщила РИА Новости представитель департамента коммуникаций Tissot Элеонора Дегани.
Она добавила, что рекомендованная розничная цена этой модели часов – 995 швейцарских франков (около 1,1 тысячи долларов). В России она будет доступна с января 2022 года.
Корпус часов модели T-Touch Connect Solar выполнен в черно-серебристом цвете, часы оснащены черным ремешком из синтетического материала. Эта модель часов водонепроницаемая, ее циферблат защищен сапфировым стеклом, устойчивым к царапинам. Среди функций модели T-Touch Connect Solar – будильник, компас, подсчет шагов и таймер.
Ранее стало известно, что Путин и Байден в ходе встречи в Женеве также обменялись подарками. Путин подарил американскому коллеге письменный набор хохломы "Москва". В свою очередь Байден преподнес Путину в качестве подарка солнечные очки-авиаторы и хрустальную статуэтку.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
Вчера, 13:38
Конгрессмены призвали Байдена пройти тест на когнитивные расстройства
 
РоссияДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:14В Москве коечный фонд для больных COVID планируют нарастить до 24 тысяч
09:11Эксперты выявили в даркнете продажу поддельных сертификатов о вакцинации
09:08Гинцбург назвал плюсы ревакцинации "Спутником Лайт"
09:01Стали известны подробности о погибших при крушении самолета в Кузбассе
09:00Черные дыры и темная материя: российские физики обсудили новую гипотезу
08:57Иммунолог Болибок оценил шансы умереть без прививки от COVID-19
08:46Роухани заявил, что победитель президентских выборов в Иране уже известен
08:41В Приамурье ищут пропавших без вести после ДТП с вахтовым автобусом
08:38Эксперт объяснил, почему Россия не может отказаться от доллара
08:35Эксперт рассказала, как взять выгодный кредит на образование в вузе
08:31Хабаровское отделение ЛДПР выдвинуло Дегтярева на выборы губернатора
08:27Стали известны подробности жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:22При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человек
08:17Названа причина аварийной посадки самолета в Кузбассе
08:14Пропавшую под Нижним Новгородом студентку из США нашли мертвой
08:14Стало известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Кузбассе
08:13Появились первые кадры с места жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:08Кандидат в президенты Ирана поздравил Ибрахима Раиси с победой на выборах
08:05Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:00Республиканцы обратились к Байдену с претензией в адрес Харрис
Лента новостейМолния