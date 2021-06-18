https://ria.ru/20210618/sammit-1737575495.html

Путин на заседании Совбеза предложил обсудить итоги встречи с Байденом

Путин на заседании Совбеза предложил обсудить итоги встречи с Байденом - РИА Новости, 18.06.2021

Путин на заседании Совбеза предложил обсудить итоги встречи с Байденом

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета безопасности РФ предложил обсудить результаты переговоров с американским лидером Джо Байденом,... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T14:54

2021-06-18T14:54

2021-06-18T15:07

джо байден

владимир путин

саммит путина и байдена

россия

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737237885_514:247:2590:1415_1920x0_80_0_0_0b18a57b7032194e57906752b84191ca.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета безопасности РФ предложил обсудить результаты переговоров с американским лидером Джо Байденом, которые состоялись в середине недели в Женеве."У нас есть ряд вопросов, которые мы должны обсудить в рабочем, плановом порядке, и несколько текущих. Но начать предлагаю с анализа результатов наших встреч в Женеве с президентом Соединенных Штатов", - заявил Путин, открывая совещание с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу.Он попросил главу МИД России Сергея Лаврова начать эту дискуссию.Встреча Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. Лидеры, в частности, договорились о возвращении послов двух стран к работе в Москве и Вашингтоне. Ранее на фоне витка напряженности в отношениях двух стран они прибыли в свои столицы для консультаций.По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому, в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.

https://ria.ru/20210616/sammit-1737325029.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, владимир путин, россия, сша, политика