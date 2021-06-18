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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210618/sammit-1737575495.html
Путин на заседании Совбеза предложил обсудить итоги встречи с Байденом
Путин на заседании Совбеза предложил обсудить итоги встречи с Байденом - РИА Новости, 18.06.2021
Путин на заседании Совбеза предложил обсудить итоги встречи с Байденом
Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета безопасности РФ предложил обсудить результаты переговоров с американским лидером Джо Байденом,... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T14:54
2021-06-18T15:07
джо байден
владимир путин
саммит путина и байдена
россия
сша
политика
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета безопасности РФ предложил обсудить результаты переговоров с американским лидером Джо Байденом, которые состоялись в середине недели в Женеве."У нас есть ряд вопросов, которые мы должны обсудить в рабочем, плановом порядке, и несколько текущих. Но начать предлагаю с анализа результатов наших встреч в Женеве с президентом Соединенных Штатов", - заявил Путин, открывая совещание с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу.Он попросил главу МИД России Сергея Лаврова начать эту дискуссию.Встреча Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. Лидеры, в частности, договорились о возвращении послов двух стран к работе в Москве и Вашингтоне. Ранее на фоне витка напряженности в отношениях двух стран они прибыли в свои столицы для консультаций.По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому, в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
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джо байден, владимир путин, россия, сша, политика
Путин на заседании Совбеза предложил обсудить итоги встречи с Байденом
14:54 18.06.2021 (обновлено: 15:07 18.06.2021)
 
© РИА Новости / POOLВстреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / POOL

Путин на заседании Совбеза предложил обсудить итоги саммита с Байденом в Женеве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета безопасности РФ предложил обсудить результаты переговоров с американским лидером Джо Байденом, которые состоялись в середине недели в Женеве.
"У нас есть ряд вопросов, которые мы должны обсудить в рабочем, плановом порядке, и несколько текущих. Но начать предлагаю с анализа результатов наших встреч в Женеве с президентом Соединенных Штатов", - заявил Путин, открывая совещание с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу.
Он попросил главу МИД России Сергея Лаврова начать эту дискуссию.
Встреча Путина и Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. Лидеры, в частности, договорились о возвращении послов двух стран к работе в Москве и Вашингтоне. Ранее на фоне витка напряженности в отношениях двух стран они прибыли в свои столицы для консультаций.
По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому, в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
Президент США Джо Байден после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
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