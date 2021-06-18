Президент Швейцарии назвал самый яркий момент саммита Путина и Байдена
02:17 18.06.2021 (обновлено: 08:59 18.06.2021)
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент Швейцарии заявил, что ценит прямоту Путина
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент Швейцарии Ги Пармелен, страна которого организовала российско-американский саммит, рассказал о личных впечатлениях от встречи с Владимиром Путиным и Джо Байденом.
"Джо Байден и Владимир Путин беседовали пять минут, и я сразу почувствовал, что между ними, между ними как людьми, все складывается хорошо", — отметил Пармелен на вопрос о самом запоминающемся моменте в интервью телеканалу RTS.
Также швейцарский лидер отметил прямоту российского коллеги.
"Владимир Путин из тех, кто не ходит вокруг да около. Его слова направлены прямо к цели. Я ценю это качество", — сказал политик.
Шестнадцатого июня в Женеве прошел первый полноформатный саммит Путина и Байдена. Президенты общались 4,5 часа и пришли к некоторым договоренностям. В частности, российский лидер заявил, что решено начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, стороны приняли совместное заявление о приверженности принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей.