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Флаги России, США и Швейцарии перед входом на виллу Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920
Саммит Путина и Байдена
https://ria.ru/20210618/sammit-1737501958.html
Президент Швейцарии назвал самый яркий момент саммита Путина и Байдена
Президент Швейцарии назвал самый яркий момент саммита Путина и Байдена - РИА Новости, 18.06.2021
Президент Швейцарии назвал самый яркий момент саммита Путина и Байдена
Президент Швейцарии Ги Пармелен, страна которого организовала российско-американский саммит, рассказал о личных впечатлениях от встречи с Владимиром Путиным и... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T02:17
2021-06-18T08:59
саммит путина и байдена
москва
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ги пармелен
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джо байден
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент Швейцарии Ги Пармелен, страна которого организовала российско-американский саммит, рассказал о личных впечатлениях от встречи с Владимиром Путиным и Джо Байденом.Также швейцарский лидер отметил прямоту российского коллеги.Шестнадцатого июня в Женеве прошел первый полноформатный саммит Путина и Байдена. Президенты общались 4,5 часа и пришли к некоторым договоренностям. В частности, российский лидер заявил, что решено начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, стороны приняли совместное заявление о приверженности принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей.
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москва, россия, ги пармелен, дональд трамп, джо байден, хельсинки, сша, в мире
Президент Швейцарии назвал самый яркий момент саммита Путина и Байдена
02:17 18.06.2021 (обновлено: 08:59 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL

Президент Швейцарии заявил, что ценит прямоту Путина

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент Швейцарии Ги Пармелен, страна которого организовала российско-американский саммит, рассказал о личных впечатлениях от встречи с Владимиром Путиным и Джо Байденом.

"Джо Байден и Владимир Путин беседовали пять минут, и я сразу почувствовал, что между ними, между ними как людьми, все складывается хорошо", — отметил Пармелен на вопрос о самом запоминающемся моменте в интервью телеканалу RTS.

Также швейцарский лидер отметил прямоту российского коллеги.

"Владимир Путин из тех, кто не ходит вокруг да около. Его слова направлены прямо к цели. Я ценю это качество", сказал политик.

Шестнадцатого июня в Женеве прошел первый полноформатный саммит Путина и Байдена. Президенты общались 4,5 часа и пришли к некоторым договоренностям. В частности, российский лидер заявил, что решено начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, стороны приняли совместное заявление о приверженности принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей.
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