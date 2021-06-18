https://ria.ru/20210618/sammit-1737501958.html

Президент Швейцарии назвал самый яркий момент саммита Путина и Байдена

Президент Швейцарии назвал самый яркий момент саммита Путина и Байдена - РИА Новости, 18.06.2021

Президент Швейцарии назвал самый яркий момент саммита Путина и Байдена

Президент Швейцарии Ги Пармелен, страна которого организовала российско-американский саммит, рассказал о личных впечатлениях от встречи с Владимиром Путиным и... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T02:17

2021-06-18T02:17

2021-06-18T08:59

саммит путина и байдена

москва

россия

ги пармелен

дональд трамп

джо байден

хельсинки

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737266169_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_a42b558dbdce14a363cf0e6b2733dffd.jpg

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент Швейцарии Ги Пармелен, страна которого организовала российско-американский саммит, рассказал о личных впечатлениях от встречи с Владимиром Путиным и Джо Байденом.Также швейцарский лидер отметил прямоту российского коллеги.Шестнадцатого июня в Женеве прошел первый полноформатный саммит Путина и Байдена. Президенты общались 4,5 часа и пришли к некоторым договоренностям. В частности, российский лидер заявил, что решено начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Кроме того, стороны приняли совместное заявление о приверженности принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей.

https://ria.ru/20210616/putin-1737119930.html

москва

россия

хельсинки

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, россия, ги пармелен, дональд трамп, джо байден, хельсинки, сша, в мире