https://ria.ru/20210618/samara-1737525239.html

Полпред в ПФО отметил высокие показатели в экономике Самарской области

Полпред в ПФО отметил высокие показатели в экономике Самарской области - РИА Новости, 18.06.2021

Полпред в ПФО отметил высокие показатели в экономике Самарской области

Полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил высокие показатели по инвестициям и вводу промышленных мощностей в Самарской... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T10:43

2021-06-18T10:43

2021-06-18T10:43

россия

здоровье - общество

игорь комаров

дмитрий азаров

самара

самарская область

экономика

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САМАРА, 18 июн – РИА Новости. Полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил высокие показатели по инвестициям и вводу промышленных мощностей в Самарской области, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.Комаров в четверг в Самарской области провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона, в котором приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, главы областных министерств и ведомств."Мы видим высокие по сравнению с другими регионами показатели по инвестициям, по вводу промышленных мощностей. Это означает, что создаются новые рабочие места, улучшается ситуация с занятостью, создаются все основания для того, чтобы доходы людей росли", - цитирует Комарова пресс-служба.Полпред подчеркнул, что в целом "ситуация в Самарской области заметно улучшается". "Сейчас мы уже видим явные признаки улучшения социально-экономической ситуации. Индекс промышленного производства за январь-апрель 2021 года составил 104,5%. Значительно увеличились инвестиции в основной капитал, есть и неравномерность, но за первый квартал 2021 года индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 156,3% к аналогичному периоду прошлого года. Сделаем все для того, чтобы объем инвестиций был выше и в этом году, и в следующем", - приводит пресс-служба слова Азарова.Отмечается, что одной из тем для обсуждения стала борьба с распространением коронавируса. Комаров обратил внимание, что за последние три недели Самара стала практически единственным регионом ПФО, где показатели заболеваемости среди населения не росли, а, наоборот, снижались. По данным пресс-службы, к работе по информированию населения о необходимости вакцинации подключились профсоюзы, о чем стало известно во время подписания трехстороннего соглашения между работодателями, федерацией независимых профсоюзов и органами власти."Эта мера позволит улучшить ситуацию. Приятно, что профсоюзы видят свою задачу не только в отстаивании условий труда работников и их доходов, условий жизни, социальных программ, которые должны вестись на предприятиях, но и эффективно работают для того, чтобы решались задачи развития экономики. Мы поддержим со своей стороны эту инициативу", - сказал Комаров.

https://realty.ria.ru/20210615/dolschiki-1737103258.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210616/dtp-1737302811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, игорь комаров, дмитрий азаров, самара, самарская область, экономика