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Полпред в ПФО отметил высокие показатели в экономике Самарской области
Полпред в ПФО отметил высокие показатели в экономике Самарской области - РИА Новости, 18.06.2021
Полпред в ПФО отметил высокие показатели в экономике Самарской области
Полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил высокие показатели по инвестициям и вводу промышленных мощностей в Самарской... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T10:43
2021-06-18T10:43
россия
здоровье - общество
игорь комаров
дмитрий азаров
самара
самарская область
экономика
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САМАРА, 18 июн – РИА Новости. Полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил высокие показатели по инвестициям и вводу промышленных мощностей в Самарской области, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.Комаров в четверг в Самарской области провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона, в котором приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, главы областных министерств и ведомств."Мы видим высокие по сравнению с другими регионами показатели по инвестициям, по вводу промышленных мощностей. Это означает, что создаются новые рабочие места, улучшается ситуация с занятостью, создаются все основания для того, чтобы доходы людей росли", - цитирует Комарова пресс-служба.Полпред подчеркнул, что в целом "ситуация в Самарской области заметно улучшается". "Сейчас мы уже видим явные признаки улучшения социально-экономической ситуации. Индекс промышленного производства за январь-апрель 2021 года составил 104,5%. Значительно увеличились инвестиции в основной капитал, есть и неравномерность, но за первый квартал 2021 года индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 156,3% к аналогичному периоду прошлого года. Сделаем все для того, чтобы объем инвестиций был выше и в этом году, и в следующем", - приводит пресс-служба слова Азарова.Отмечается, что одной из тем для обсуждения стала борьба с распространением коронавируса. Комаров обратил внимание, что за последние три недели Самара стала практически единственным регионом ПФО, где показатели заболеваемости среди населения не росли, а, наоборот, снижались. По данным пресс-службы, к работе по информированию населения о необходимости вакцинации подключились профсоюзы, о чем стало известно во время подписания трехстороннего соглашения между работодателями, федерацией независимых профсоюзов и органами власти."Эта мера позволит улучшить ситуацию. Приятно, что профсоюзы видят свою задачу не только в отстаивании условий труда работников и их доходов, условий жизни, социальных программ, которые должны вестись на предприятиях, но и эффективно работают для того, чтобы решались задачи развития экономики. Мы поддержим со своей стороны эту инициативу", - сказал Комаров.
https://realty.ria.ru/20210615/dolschiki-1737103258.html
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россия, здоровье - общество, игорь комаров, дмитрий азаров, самара, самарская область, экономика
Полпред в ПФО отметил высокие показатели в экономике Самарской области
10:43 18.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГорода России. Самара
Города России. Самара - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Полпред в ПФО Игорь Комаров отметил высокие показатели в экономике Самарской области

Читать ria.ru в
САМАРА, 18 июн – РИА Новости. Полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил высокие показатели по инвестициям и вводу промышленных мощностей в Самарской области, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
Комаров в четверг в Самарской области провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона, в котором приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, главы областных министерств и ведомств.
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"Мы видим высокие по сравнению с другими регионами показатели по инвестициям, по вводу промышленных мощностей. Это означает, что создаются новые рабочие места, улучшается ситуация с занятостью, создаются все основания для того, чтобы доходы людей росли", - цитирует Комарова пресс-служба.
Полпред подчеркнул, что в целом "ситуация в Самарской области заметно улучшается". "Сейчас мы уже видим явные признаки улучшения социально-экономической ситуации. Индекс промышленного производства за январь-апрель 2021 года составил 104,5%. Значительно увеличились инвестиции в основной капитал, есть и неравномерность, но за первый квартал 2021 года индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 156,3% к аналогичному периоду прошлого года. Сделаем все для того, чтобы объем инвестиций был выше и в этом году, и в следующем", - приводит пресс-служба слова Азарова.
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Отмечается, что одной из тем для обсуждения стала борьба с распространением коронавируса. Комаров обратил внимание, что за последние три недели Самара стала практически единственным регионом ПФО, где показатели заболеваемости среди населения не росли, а, наоборот, снижались. По данным пресс-службы, к работе по информированию населения о необходимости вакцинации подключились профсоюзы, о чем стало известно во время подписания трехстороннего соглашения между работодателями, федерацией независимых профсоюзов и органами власти.
"Эта мера позволит улучшить ситуацию. Приятно, что профсоюзы видят свою задачу не только в отстаивании условий труда работников и их доходов, условий жизни, социальных программ, которые должны вестись на предприятиях, но и эффективно работают для того, чтобы решались задачи развития экономики. Мы поддержим со своей стороны эту инициативу", - сказал Комаров.
 
РоссияЗдоровье - ОбществоИгорь КомаровДмитрий АзаровСамараСамарская областьЭкономика
 
 
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