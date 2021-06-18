https://ria.ru/20210618/sadovod-1737526396.html

В Москве "заминировали" рынок "Садовод"

В Москве "заминировали" рынок "Садовод" - РИА Новости, 18.06.2021

В Москве "заминировали" рынок "Садовод"

Рынок "Садовод" проверяют на юго-востоке Москвы после анонимного сообщения о "минировании", эвакуация пока не проводится, рассказал РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T10:50

2021-06-18T10:50

2021-06-18T14:55

киевская площадь

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Рынок "Садовод" проверяют на юго-востоке Москвы после анонимного сообщения о "минировании", эвакуация пока не проводится, рассказал РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб столицы.По его словам, специалисты оперативных служб уже начали проверку. Персонал и посетителей рынка на данный момент не эвакуируют.Правоохранители не обнаружили опасные предметы на территории одного из крупнейших рынков в Москве "Садовод" после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Завершили (проверку), чисто", - сказал собеседник агентства.Рынок "Садовод", один из крупнейших в Москве, принадлежит компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. Он расположен на МКАД на территории 40 гектаров и включает 8 тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают несколько десятков миллионов покупателей.

https://ria.ru/20210615/minirovanie-1737014408.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киевская площадь, москва, происшествия