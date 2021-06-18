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В Москве "заминировали" рынок "Садовод"
В Москве "заминировали" рынок "Садовод" - РИА Новости, 18.06.2021
В Москве "заминировали" рынок "Садовод"
Рынок "Садовод" проверяют на юго-востоке Москвы после анонимного сообщения о "минировании", эвакуация пока не проводится, рассказал РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T10:50
2021-06-18T14:55
киевская площадь
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Рынок "Садовод" проверяют на юго-востоке Москвы после анонимного сообщения о "минировании", эвакуация пока не проводится, рассказал РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб столицы.По его словам, специалисты оперативных служб уже начали проверку. Персонал и посетителей рынка на данный момент не эвакуируют.Правоохранители не обнаружили опасные предметы на территории одного из крупнейших рынков в Москве "Садовод" после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Завершили (проверку), чисто", - сказал собеседник агентства.Рынок "Садовод", один из крупнейших в Москве, принадлежит компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. Он расположен на МКАД на территории 40 гектаров и включает 8 тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают несколько десятков миллионов покупателей.
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киевская площадь, москва, происшествия
В Москве "заминировали" рынок "Садовод"
10:50 18.06.2021 (обновлено: 14:55 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве
Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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На юго-востоке Москвы проверяют рынок "Садовод" после анонимного сообщения о минировании

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Рынок "Садовод" проверяют на юго-востоке Москвы после анонимного сообщения о "минировании", эвакуация пока не проводится, рассказал РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб столицы.
"Поступила информации об угрозе взрыва на рынке "Садовод" на 14-ом километре МКАД", - сказал собеседник агентства.
По его словам, специалисты оперативных служб уже начали проверку. Персонал и посетителей рынка на данный момент не эвакуируют.
Правоохранители не обнаружили опасные предметы на территории одного из крупнейших рынков в Москве "Садовод" после анонимного сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Завершили (проверку), чисто", - сказал собеседник агентства.
Рынок "Садовод", один из крупнейших в Москве, принадлежит компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. Он расположен на МКАД на территории 40 гектаров и включает 8 тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают несколько десятков миллионов покупателей.
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