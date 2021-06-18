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В Крыму допустили введение преференций для привитых от COVID-19 туристов
В Крыму допустили введение преференций для привитых от COVID-19 туристов - РИА Новости, 18.06.2021
В Крыму допустили введение преференций для привитых от COVID-19 туристов
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко допустил введение преференций для туристов, имеющих прививку от коронавирусной инфекции. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T21:24
2021-06-18T21:30
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коронавирус covid-19
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко допустил введение преференций для туристов, имеющих прививку от коронавирусной инфекции.При этом, по его словам, дополнительных ограничений в республике, связанных с недопущением коронавирусной инфекции, в Крыму пока не вводится, но это возможно, так как главная тенденция нынешнего сезона – это безопасность отдыхающих и местного населения в контексте защиты от COVID-19."У туристического сезона угроз нет и мы будем рады видеть отдыхающих на протяжении всего нынешнего года", - сказал министр.
https://ria.ru/20210615/volokolamsk-1736638068.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика крым, общество
В Крыму допустили введение преференций для привитых от COVID-19 туристов
21:24 18.06.2021 (обновлено: 21:30 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкВид на район "Профессорский уголок" города Алушта на закате
Вид на район Профессорский уголок города Алушта на закате - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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В Крыму планируют ввести преференции для привитых от COVID-19 туристов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко допустил введение преференций для туристов, имеющих прививку от коронавирусной инфекции.

"Какие-то призовые дни для размещения или дополнительные бонусы для вакцинированных – может быть, почему бы и нет? Мы подумаем над этим", - сказал Волченко в эфире телеканала "РБК".

При этом, по его словам, дополнительных ограничений в республике, связанных с недопущением коронавирусной инфекции, в Крыму пока не вводится, но это возможно, так как главная тенденция нынешнего сезона – это безопасность отдыхающих и местного населения в контексте защиты от COVID-19.
"У туристического сезона угроз нет и мы будем рады видеть отдыхающих на протяжении всего нынешнего года", - сказал министр.
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