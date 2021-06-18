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В Крыму допустили введение преференций для привитых от COVID-19 туристов

В Крыму допустили введение преференций для привитых от COVID-19 туристов - РИА Новости, 18.06.2021

В Крыму допустили введение преференций для привитых от COVID-19 туристов

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко допустил введение преференций для туристов, имеющих прививку от коронавирусной инфекции. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T21:24

2021-06-18T21:24

2021-06-18T21:30

туризм

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко допустил введение преференций для туристов, имеющих прививку от коронавирусной инфекции.При этом, по его словам, дополнительных ограничений в республике, связанных с недопущением коронавирусной инфекции, в Крыму пока не вводится, но это возможно, так как главная тенденция нынешнего сезона – это безопасность отдыхающих и местного населения в контексте защиты от COVID-19."У туристического сезона угроз нет и мы будем рады видеть отдыхающих на протяжении всего нынешнего года", - сказал министр.

https://ria.ru/20210615/volokolamsk-1736638068.html

республика крым

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика крым, общество