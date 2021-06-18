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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210618/revaktsinatsiya-1737628311.html
Голикова рассказала, когда нужно проводить ревакцинацию
Голикова рассказала, когда нужно проводить ревакцинацию - РИА Новости, 18.06.2021
Голикова рассказала, когда нужно проводить ревакцинацию
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, сколько времени должно пройти перед повторной вакцинацией от коронавируса. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T19:27
2021-06-18T20:27
общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
распространение коронавируса
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, сколько времени должно пройти перед повторной вакцинацией от коронавируса."Ревакцинацию граждан, которые уже вакцинировались каким-либо вакцинами, проводить не ранее чем через 12 месяцев, а в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации &lt;…&gt; — через шесть месяцев",— сказала Голикова на брифинге по ситуации с распространением COVID-19.Она также призвала граждан, которые привились более полугода назад повторить эту процедуру."Я очень прошу и обращаюсь ко всем ещё раз об этом подумать", — сказала она.Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию с 18 января.В России сейчас можно привиться от коронавируса препаратами "Спутник V" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" и "Ковивак" центра имени Чумакова. Помимо этого, через полторы недели в оборот поступит "Спутник Лайт" — это однокомпонентная вакцина, она представляет собой первый препарат "Спутника V". Она создает специфический клеточный и гуморальный иммунитет к вирусу SARS CoV-2 и формирует иммунный ответ на 28-й день после прививки.
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общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова
Голикова рассказала, когда нужно проводить ревакцинацию
19:27 18.06.2021 (обновлено: 20:27 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Голикова заявила, что ревакцинацию от COVID-19 надо проводить не ранее чем через 12 месяцев

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, сколько времени должно пройти перед повторной вакцинацией от коронавируса.
"Ревакцинацию граждан, которые уже вакцинировались каким-либо вакцинами, проводить не ранее чем через 12 месяцев, а в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации <…> — через шесть месяцев",— сказала Голикова на брифинге по ситуации с распространением COVID-19.
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Она также призвала граждан, которые привились более полугода назад повторить эту процедуру.
"Я очень прошу и обращаюсь ко всем ещё раз об этом подумать", — сказала она.
Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию с 18 января.
В России сейчас можно привиться от коронавируса препаратами "Спутник V" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" и "Ковивак" центра имени Чумакова.
Помимо этого, через полторы недели в оборот поступит "Спутник Лайт" — это однокомпонентная вакцина, она представляет собой первый препарат "Спутника V". Она создает специфический клеточный и гуморальный иммунитет к вирусу SARS CoV-2 и формирует иммунный ответ на 28-й день после прививки.
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна Голикова
 
 
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