https://ria.ru/20210618/revaktsinatsiya-1737628311.html

Голикова рассказала, когда нужно проводить ревакцинацию

Голикова рассказала, когда нужно проводить ревакцинацию - РИА Новости, 18.06.2021

Голикова рассказала, когда нужно проводить ревакцинацию

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, сколько времени должно пройти перед повторной вакцинацией от коронавируса. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T19:27

2021-06-18T19:27

2021-06-18T20:27

общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

распространение коронавируса

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, сколько времени должно пройти перед повторной вакцинацией от коронавируса."Ревакцинацию граждан, которые уже вакцинировались каким-либо вакцинами, проводить не ранее чем через 12 месяцев, а в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации <…> — через шесть месяцев",— сказала Голикова на брифинге по ситуации с распространением COVID-19.Она также призвала граждан, которые привились более полугода назад повторить эту процедуру."Я очень прошу и обращаюсь ко всем ещё раз об этом подумать", — сказала она.Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию с 18 января.В России сейчас можно привиться от коронавируса препаратами "Спутник V" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" и "Ковивак" центра имени Чумакова. Помимо этого, через полторы недели в оборот поступит "Спутник Лайт" — это однокомпонентная вакцина, она представляет собой первый препарат "Спутника V". Она создает специфический клеточный и гуморальный иммунитет к вирусу SARS CoV-2 и формирует иммунный ответ на 28-й день после прививки.

https://ria.ru/20210618/vaktsiny-1737616354.html

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общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова