https://ria.ru/20210618/revaktsinatsiya-1737628311.html
Голикова рассказала, когда нужно проводить ревакцинацию
Голикова рассказала, когда нужно проводить ревакцинацию - РИА Новости, 18.06.2021
Голикова рассказала, когда нужно проводить ревакцинацию
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, сколько времени должно пройти перед повторной вакцинацией от коронавируса. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T19:27
2021-06-18T19:27
2021-06-18T20:27
общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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татьяна голикова
распространение коронавируса
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, сколько времени должно пройти перед повторной вакцинацией от коронавируса."Ревакцинацию граждан, которые уже вакцинировались каким-либо вакцинами, проводить не ранее чем через 12 месяцев, а в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации <…> — через шесть месяцев",— сказала Голикова на брифинге по ситуации с распространением COVID-19.Она также призвала граждан, которые привились более полугода назад повторить эту процедуру."Я очень прошу и обращаюсь ко всем ещё раз об этом подумать", — сказала она.Вакцинация в России началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию с 18 января.В России сейчас можно привиться от коронавируса препаратами "Спутник V" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" и "Ковивак" центра имени Чумакова. Помимо этого, через полторы недели в оборот поступит "Спутник Лайт" — это однокомпонентная вакцина, она представляет собой первый препарат "Спутника V". Она создает специфический клеточный и гуморальный иммунитет к вирусу SARS CoV-2 и формирует иммунный ответ на 28-й день после прививки.
https://ria.ru/20210618/vaktsiny-1737616354.html
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общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова
Голикова рассказала, когда нужно проводить ревакцинацию
19:27 18.06.2021 (обновлено: 20:27 18.06.2021)
Голикова заявила, что ревакцинацию от COVID-19 надо проводить не ранее чем через 12 месяцев
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
Вице-премьер Татьяна Голикова
рассказала, сколько времени должно пройти перед повторной вакцинацией от коронавируса.
"Ревакцинацию граждан, которые уже вакцинировались каким-либо вакцинами, проводить не ранее чем через 12 месяцев, а в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации <…> — через шесть месяцев",— сказала Голикова на брифинге по ситуации с распространением COVID-19.
Она также призвала граждан, которые привились более полугода назад повторить эту процедуру.
"Я очень прошу и обращаюсь ко всем ещё раз об этом подумать", — сказала она.
Вакцинация в России
началась в декабре: тогда прививку могли сделать определенные категории россиян. Президент Владимир Путин
поручил начать массовую вакцинацию с 18 января.
В России сейчас можно привиться от коронавируса препаратами "Спутник V" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" и "Ковивак" центра имени Чумакова.
Помимо этого, через полторы недели в оборот поступит "Спутник Лайт" — это однокомпонентная вакцина, она представляет собой первый препарат "Спутника V". Она создает специфический клеточный и гуморальный иммунитет к вирусу SARS CoV-2 и формирует иммунный ответ на 28-й день после прививки.