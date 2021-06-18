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Нижегородская область
https://ria.ru/20210618/revaktsinatsiya-1737571562.html
Нижегородский губернатор ревакцинировался от коронавируса
Нижегородский губернатор ревакцинировался от коронавируса - РИА Новости, 18.06.2021
Нижегородский губернатор ревакцинировался от коронавируса
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в пятницу прошел ревакцинацию от коронавируса, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T14:47
2021-06-18T14:57
нижегородская область
коронавирус в россии
глеб никитин
здоровье - общество
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в пятницу прошел ревакцинацию от коронавируса, сообщает пресс-служба правительства региона.Глава региона сделал прививку в мобильном вакцинальном пункте в Автозаводском районе перед началом торжественного мероприятия, посвященного Дню медицинского работника.Он сообщил, что все его знакомые, которые раньше вакцинировались, также не жаловались даже на легкие недомогания, никто из них не заболел. "Конечно, факты заболевания после вакцинации в регионе и стране есть, но во всех случаях, которые известны, – это легкое течение болезни. Медики говорят о том, что вакцина либо исключает заболевание, либо дает уверенность в том, что ты не окажешься среди тяжелых пациентов. Это очень важно для системы здравоохранения. Появился и новый штамм, который атакует людей вне зависимости от возраста. В отличие от прошлого года могут тяжело болеть и дети", - добавил Никитин.Как сказал глава региона, сейчас в регионе вакцинировалось около 400 000 человек. Есть необходимый запас вакцины. "Поток желающих вакцинироваться увеличился. Хотел бы призвать всех к ответственному отношению. Это уже не наше личное дело, а забота о близких и о ситуации в стране в целом. Если заболеваемость примет такие формы, которые мы наблюдаем сейчас в некоторых регионах, то система здравоохранения будет испытывать огромную нагрузку. Давайте не будем испытывать медиков на прочность. Возможность избежать проблемы уже есть. Это вакцинация и соблюдение мер безопасности", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, всего с начала пандемии в Нижегородской области зафиксировано 121 238 случаев заражения коронавирусом, из них 218 - за последние сутки. Выздоровели 114 627 человек, 3 937 пациентов скончались, в том числе 21 – за последние сутки.
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коронавирус в россии, глеб никитин, здоровье - общество, нижегородская область

Нижегородский губернатор ревакцинировался от коронавируса

14:47 18.06.2021 (обновлено: 14:57 18.06.2021)
 
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской областиГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин ревакцинировался от коронавируса
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ревакцинировался от коронавируса
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в пятницу прошел ревакцинацию от коронавируса, сообщает пресс-служба правительства региона.
Глава региона сделал прививку в мобильном вакцинальном пункте в Автозаводском районе перед началом торжественного мероприятия, посвященного Дню медицинского работника.
"На вакцинальный пункт пришли вместе с супругой. Сам я вакцинировался еще в прошлом году. Никаких побочных эффектов не было. Зато фиксировался очень высокий титр антител. По работе часто контактировал с людьми, потом оказывалось, что кто-то из них был болен, но я не заразился. Прививка себя оправдала. Прошло уже немало времени, титры упали. Ни минуты не сомневался в том, что нужно ревакцинироваться", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Он сообщил, что все его знакомые, которые раньше вакцинировались, также не жаловались даже на легкие недомогания, никто из них не заболел. "Конечно, факты заболевания после вакцинации в регионе и стране есть, но во всех случаях, которые известны, – это легкое течение болезни. Медики говорят о том, что вакцина либо исключает заболевание, либо дает уверенность в том, что ты не окажешься среди тяжелых пациентов. Это очень важно для системы здравоохранения. Появился и новый штамм, который атакует людей вне зависимости от возраста. В отличие от прошлого года могут тяжело болеть и дети", - добавил Никитин.
Как сказал глава региона, сейчас в регионе вакцинировалось около 400 000 человек. Есть необходимый запас вакцины. "Поток желающих вакцинироваться увеличился. Хотел бы призвать всех к ответственному отношению. Это уже не наше личное дело, а забота о близких и о ситуации в стране в целом. Если заболеваемость примет такие формы, которые мы наблюдаем сейчас в некоторых регионах, то система здравоохранения будет испытывать огромную нагрузку. Давайте не будем испытывать медиков на прочность. Возможность избежать проблемы уже есть. Это вакцинация и соблюдение мер безопасности", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.
Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, всего с начала пандемии в Нижегородской области зафиксировано 121 238 случаев заражения коронавирусом, из них 218 - за последние сутки. Выздоровели 114 627 человек, 3 937 пациентов скончались, в том числе 21 – за последние сутки.
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