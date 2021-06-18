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Собянин заявил о жизненной необходимости начать ревакцинацию
Собянин заявил о жизненной необходимости начать ревакцинацию - РИА Новости, 18.06.2021
Собянин заявил о жизненной необходимости начать ревакцинацию
Начать ревакцинацию от коронавируса сейчас жизненно необходимо, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T10:10
2021-06-18T10:15
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
сергей собянин
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Начать ревакцинацию от коронавируса сейчас жизненно необходимо, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Людям, которые прошли вакцинацию, не делают повторную прививку. А у них уже закончились антитела. Я знаю об этой проблеме, и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Ведь я еще в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку. Сейчас начать ревакцинацию – жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии", - написал Собянин в личном блоге.Он добавил, что ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. Если был "Спутник V" - первым компонентом "Спутника".
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, общество
Собянин заявил о жизненной необходимости начать ревакцинацию
10:10 18.06.2021 (обновлено: 10:15 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Собянин заявил, что начать ревакцинацию сейчас — жизненно необходимо

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Начать ревакцинацию от коронавируса сейчас жизненно необходимо, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Людям, которые прошли вакцинацию, не делают повторную прививку. А у них уже закончились антитела. Я знаю об этой проблеме, и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Ведь я еще в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку. Сейчас начать ревакцинацию – жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии", - написал Собянин в личном блоге.
Он добавил, что ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. Если был "Спутник V" - первым компонентом "Спутника".
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинОбщество
 
 
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