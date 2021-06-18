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Собянин заявил о жизненной необходимости начать ревакцинацию

Собянин заявил о жизненной необходимости начать ревакцинацию - РИА Новости, 18.06.2021

Собянин заявил о жизненной необходимости начать ревакцинацию

Начать ревакцинацию от коронавируса сейчас жизненно необходимо, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T10:10

2021-06-18T10:10

2021-06-18T10:15

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здоровье - общество

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Начать ревакцинацию от коронавируса сейчас жизненно необходимо, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Людям, которые прошли вакцинацию, не делают повторную прививку. А у них уже закончились антитела. Я знаю об этой проблеме, и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Ведь я еще в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку. Сейчас начать ревакцинацию – жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии", - написал Собянин в личном блоге.Он добавил, что ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. Если был "Спутник V" - первым компонентом "Спутника".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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